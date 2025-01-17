Открыл печку: омичка призналась, за что жестоко избила годовалого сына

Стали известны новые подробности об избиении 11-месячного ребенка. По данным следкома, инцидент случился 12 января в частном доме в селе Юрьево Кормиловского района. Оказалось, что мальчик залез руками в печку и испачкался сажей. Это не понравилось его 19-летней матери, и тогда девушка, которая ранее уже была судима за кражу, не менее трех раз пнула сына. Ребенок получил переломы ребер и другие тяжелые телесные повреждения.