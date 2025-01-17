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Posted 17 января, 09:12

Published 17 января, 09:12

Modified 17 января, 11:16

Updated 17 января, 11:16

Жительнице Омской области 19 лет

Открыл печку: омичка призналась, за что жестоко избила годовалого сына

17 января 2025, 09:12
Фото: СУ СК по Омской области. Жительнице Омской области 19 лет
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении девушки.

Стали известны новые подробности об избиении 11-месячного ребенка. По данным следкома, инцидент случился 12 января в частном доме в селе Юрьево Кормиловского района. Оказалось, что мальчик залез руками в печку и испачкался сажей. Это не понравилось его 19-летней матери, и тогда девушка, которая ранее уже была судима за кражу, не менее трех раз пнула сына. Ребенок получил переломы ребер и другие тяжелые телесные повреждения.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Обвиняемую заключили под стражу на два месяца. Прокуратура Кормиловского района контролирует ход расследования дела.

«В настоящее время прокуратура проводит проверку в отношении органов системы профилактики, в обязанности которых входило осуществление контроля за обвиняемой, а также условиями жизни и воспитания ребенка», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Материнство#Кормиловский район#Тяжкий вред здоровью#Переломы
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