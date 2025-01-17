gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 11:56

Published 17 января, 11:56

Modified 17 января, 12:11

Updated 17 января, 12:11

Назван перевозчик двух межмуниципальных маршрутов

«Омскоблавтотранс» начал обслуживать два межмуниципальных маршрута-отказника

17 января 2025, 11:56
Фото: 1MI. Назван перевозчик двух межмуниципальных маршрутов
Речь идет об автобусах №910 и 1089.

Стало известно, что АО «Омскоблавтотранс» возьмет на себя перевозки по двум межмуниципальным автобусным маршрутам — №910 («Омск — Ростовка — Новомосковка») и №1089 («Омск — Колосовка»). Перевозчик уже получил временные свидетельства на обслуживание, сообщили в министерстве транспорта Омской области.

В ближайшее время ведомство начнет конкурсный отбор перевозчиков, готовых заняться обслуживанием маршрутов, его итоги будут подведены в конце февраля.

Напомним, что ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о планах продлить троллейбусный маршрут №8 («Улица Гашека — поселок Ермак»). Вполне вероятно, что скоро он начнет ездить до Лукьяновки, но пока этому плану мешает один «технический» момент.

Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Министерство#Пассажирский транспорт#Автобусы#Министерство транспорта#Транспортная сеть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика