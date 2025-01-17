«Омскоблавтотранс» начал обслуживать два межмуниципальных маршрута-отказника

Напомним, что ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о планах продлить троллейбусный маршрут №8 («Улица Гашека — поселок Ермак»). Вполне вероятно, что скоро он начнет ездить до Лукьяновки, но пока этому плану мешает один «технический» момент.