«Омскоблавтотранс» начал обслуживать два межмуниципальных маршрута-отказника

Posted 17 января, 11:56
Published 17 января, 11:56
Modified 17 января, 12:11
Updated 17 января, 12:11
Стало известно, что АО «Омскоблавтотранс» возьмет на себя перевозки по двум межмуниципальным автобусным маршрутам — №910 («Омск — Ростовка — Новомосковка») и №1089 («Омск — Колосовка»). Перевозчик уже получил временные свидетельства на обслуживание, сообщили в министерстве транспорта Омской области.
В ближайшее время ведомство начнет конкурсный отбор перевозчиков, готовых заняться обслуживанием маршрутов, его итоги будут подведены в конце февраля.
Напомним, что ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о планах продлить троллейбусный маршрут №8 («Улица Гашека — поселок Ермак»). Вполне вероятно, что скоро он начнет ездить до Лукьяновки, но пока этому плану мешает один «технический» момент.