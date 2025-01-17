Омский «Авангард» всухую разгромил московский ЦСКА

Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Однако игроки «Авангарда» дважды заработали удаление. На 35-й минуте Никита Холодилин поехал в штраф-бокс за выброс шайбы, а в конце периода Джованни Фьоре получил штраф за задержку соперника. Третий игровой отрезок «Авангарду» предстояло начинать в меньшинстве.