Омский «Авангард» всухую разгромил московский ЦСКА

Posted 17 января, 15:52
Published 17 января, 15:52
Modified 17 января, 16:02
Updated 17 января, 16:02
Сегодня, 17 января, омский «Авангард» на домашнем льду принимал московский ЦСКА. «Ястребы» разгромили соперника со счетом 4:0.
Уже на первой минуте матча «армеец» Максим Мамин заработал малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» смогли реализовать большинство. Отличился Наиль Якупов. Результативную передачу отдал Семен Чистяков. Под конец периода «Авангард» укрепил преимущество. С передачи Райана Спунера ворота гостей поразил Рид Буше. Со счетом 2:0 в пользу «Авангарда» команды отправились на перерыв.
Во втором периоде болельщики не увидели заброшенных шайб. Однако игроки «Авангарда» дважды заработали удаление. На 35-й минуте Никита Холодилин поехал в штраф-бокс за выброс шайбы, а в конце периода Джованни Фьоре получил штраф за задержку соперника. Третий игровой отрезок «Авангарду» предстояло начинать в меньшинстве.
На 43-й минуте у ЦСКА удалился Фредрик Классон за задержку соперника. «Ястребы» вновь реализовали большинство — 3:0. Рид Буше оформил дубль. Ассистентами атаки стали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов.
В середине игрового отрезка «ястребы» довели счет до разгромного — 4:0. Наиль Якупов сделал дубль с передачи Мартынова и Шарипзянова. За 5 минут до финальной сирены «армеец» Прохор Полтапов и «ястреб» Райан Меркли сошлись в кулачном поединке. Обоих удалили — каждому по 4 минуты. Команды закончили игровой отрезок. Больше счет не менялся 4:0.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на выезде. В понедельник, 20 января, «ястребы» встретятся в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Прошлая встреча с уфимцами закончилась победой для «Авангарда» — 3:2.