Омский «Авангард» хочет вернуть из НХЛ именитого форварда

Posted 17 января, 11:26
Published 17 января, 11:26
Modified 17 января, 11:27
Updated 17 января, 11:27
Стало известно, что 28-летний нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Интерес к форварду проявляют омский «Авангард» и питерский СКА, пишет All hockey со ссылкой на собственные источники.
Известно, что контракт Кузьменко с «Калгари» закончится в конце этого сезона, по нему игрок получал 5,5 миллионов долларов в год. При этом его результаты в Национальной хоккейной лиге не самые выдающиеся: безголевая серия нападающего достигла 28 матчей, показатель полезности равен -9, а среднее игровое время — 14:56.
До отъезда за океан, в сезоне 2021/2022, Кузьменко выступал за СКА и провел довольно успешный отрезок карьеры: он набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах.
Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров команды нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.