Омский «Авангард» хочет вернуть из НХЛ именитого форварда

Известно, что контракт Кузьменко с «Калгари» закончится в конце этого сезона, по нему игрок получал 5,5 миллионов долларов в год. При этом его результаты в Национальной хоккейной лиге не самые выдающиеся: безголевая серия нападающего достигла 28 матчей, показатель полезности равен -9, а среднее игровое время — 14:56.