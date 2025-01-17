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Posted 17 января, 11:26

Published 17 января, 11:26

Modified 17 января, 11:27

Updated 17 января, 11:27

«Авангард» может получить именитого форварда

Омский «Авангард» хочет вернуть из НХЛ именитого форварда

17 января 2025, 11:26
Фото: ХК «Авангард». «Авангард» может получить именитого форварда
Сейчас нападающим «Калгари» Андреем Кузьменко интересуются сразу два российских клуба — «Авангард» и СКА.

Стало известно, что 28-летний нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Интерес к форварду проявляют омский «Авангард» и питерский СКА, пишет All hockey со ссылкой на собственные источники.

Известно, что контракт Кузьменко с «Калгари» закончится в конце этого сезона, по нему игрок получал 5,5 миллионов долларов в год. При этом его результаты в Национальной хоккейной лиге не самые выдающиеся: безголевая серия нападающего достигла 28 матчей, показатель полезности равен -9, а среднее игровое время — 14:56.

До отъезда за океан, в сезоне 2021/2022, Кузьменко выступал за СКА и провел довольно успешный отрезок карьеры: он набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах.

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии здоровья одного из лидеров команды нападающего Владимира Ткачева. Сейчас форвард проходит восстановление после разрыва ахиллова сухожилия, когда он выйдет на лед вместе с командой пока неизвестно.

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