Нужно 6 млрд: омским депутатам назвали стоимость судебного капремонта жилых домов

Из документа следует, что сейчас на исполнении находится 391 судебный акт о капремонте, и в общей сложности на эти работы нужно приблизительно 5,9 млрд рублей. В 161 случае заключены мировые соглашения, и на выполнение условий этих соглашений нужен примерно 1 млрд. В бюджете 2025 года на капремонт выделен 401 млн рублей — этих денег должно хватить на ремонт 30 МКД из числа тех, по которым заключены мировые соглашения.