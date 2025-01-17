gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 11:09

Published 17 января, 11:09

Modified 17 января, 11:11

Updated 17 января, 11:11

Омским депутатам назвали стоимость судебного капремонта жилых домов

Нужно 6 млрд: омским депутатам назвали стоимость судебного капремонта жилых домов

17 января 2025, 11:09
Фото: 1MI.

Омским депутатам назвали стоимость судебного капремонта жилых домов

В текущем году удастся найти всего 401 млн.

На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь зайдет в том числе о капитальном ремонте многоквартирных домов. Депутаты попросили администрацию рассказать о планах на ремонт МКД в текущем году. Копия ответа за подписью мэра Омска Сергея Шелеста есть в распоряжении Города55.

Из документа следует, что сейчас на исполнении находится 391 судебный акт о капремонте, и в общей сложности на эти работы нужно приблизительно 5,9 млрд рублей. В 161 случае заключены мировые соглашения, и на выполнение условий этих соглашений нужен примерно 1 млрд. В бюджете 2025 года на капремонт выделен 401 млн рублей — этих денег должно хватить на ремонт 30 МКД из числа тех, по которым заключены мировые соглашения.

«Администрацией города Омска предпринимаются необходимые меры по исполнению судебных актов об обязании проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах получаемых бюджетных ассигнований», — уточняется в докладе администрации.

Стоит отметить, что в 2024 году на капремонт планировалось потратить приблизительно 360 млн рублей: 312 млн из городского бюджета, 48 из областного. Таким образом, при текущих объемах финансирования решить проблему нереально.

Стоит отметить, что депутаты в этой ситуации могут только принять услышанное к сведению: какое-то содержательное решение от них не требуется.

Большие перемены: названы омские школы и детсады, которые отремонтируют к 2027 году
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Капремонт#Новости#Горсовет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика