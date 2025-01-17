Нужно 6 млрд: омским депутатам назвали стоимость судебного капремонта жилых домов

Posted 17 января, 11:09
Published 17 января, 11:09
Modified 17 января, 11:11
Updated 17 января, 11:11
На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь зайдет в том числе о капитальном ремонте многоквартирных домов. Депутаты попросили администрацию рассказать о планах на ремонт МКД в текущем году. Копия ответа за подписью мэра Омска Сергея Шелеста есть в распоряжении Города55.
Из документа следует, что сейчас на исполнении находится 391 судебный акт о капремонте, и в общей сложности на эти работы нужно приблизительно 5,9 млрд рублей. В 161 случае заключены мировые соглашения, и на выполнение условий этих соглашений нужен примерно 1 млрд. В бюджете 2025 года на капремонт выделен 401 млн рублей — этих денег должно хватить на ремонт 30 МКД из числа тех, по которым заключены мировые соглашения.
«Администрацией города Омска предпринимаются необходимые меры по исполнению судебных актов об обязании проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах получаемых бюджетных ассигнований», — уточняется в докладе администрации.
Стоит отметить, что в 2024 году на капремонт планировалось потратить приблизительно 360 млн рублей: 312 млн из городского бюджета, 48 из областного. Таким образом, при текущих объемах финансирования решить проблему нереально.
Стоит отметить, что депутаты в этой ситуации могут только принять услышанное к сведению: какое-то содержательное решение от них не требуется.