Никакой Ростовки: у Омского муниципального округа не будет административного центра

За комментарием мы обратились в администрацию Омского района. Там нам рассказали, что все эти опасения не соответствуют действительности. Дело не только в том, что справки и другие документы будут оформляться все там же, в конкретных селах: никакого центра округа в Ростовке не будет подобно тому, как сейчас в Ростовке нет центра Омского района. С этим поселком связан только юридический адрес, тогда как администрация работает в Омске, в здании на улице Лермонтова.