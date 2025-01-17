gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 09:53

Published 17 января, 09:53

Modified 17 января, 09:55

Updated 17 января, 09:55

В администрации Омского района опровергли слухи о Ростовке как центре округа

Никакой Ростовки: у Омского муниципального округа не будет административного центра

17 января 2025, 09:53
Фото: 1MI.

В администрации Омского района опровергли слухи о Ростовке как центре округа

Страхи некоторых местных жителей, как выяснилось, не основаны на фактах.

В редакцию Города55 поступило обращение жителя Магистрального сельского поселения, расположенного под Омском. Наш читатель обеспокоен планами муниципальной реформы, в ходе которой отдельные поселения вокруг города, входящие сейчас в состав Омского района, будут объединены в муниципальный округ. Он уверен, что центр округа будет расположен в Ростовке и что из-за этого жители сел столкнутся с рядом неудобств.

«Если сейчас за справками или иными документами, которые необходимы для получения пособий, оформления газа, воды, права собственности нам надо было доехать до Магистрального, то теперь все будут ездить в Ростовку, — пишет автор обращения. — А это 1,5 часа туда + 1,5 часа обратно = 3 часа времени только на дорогу».

Кроме того, автор обращения считает, что администрация будет в первую очередь решать проблемы крупных сел, что «отложится» реализация крупных проектов (например, прокладки газопроводов), что сельской администрации придется тратить слишком много времени на поездки в ту же Ростовку, что будет мешать работе «на земле».

За комментарием мы обратились в администрацию Омского района. Там нам рассказали, что все эти опасения не соответствуют действительности. Дело не только в том, что справки и другие документы будут оформляться все там же, в конкретных селах: никакого центра округа в Ростовке не будет подобно тому, как сейчас в Ростовке нет центра Омского района. С этим поселком связан только юридический адрес, тогда как администрация работает в Омске, в здании на улице Лермонтова.

Кроме того, объединение поселений должно существенно улучшить ситуацию на селе.

«Такие изменения помогут устранить дублирование функций, консолидировать все ресурсы, улучшить налоговый учёт и сократить объём отчётности, что, в свою очередь, повысит результативность управления территориями, — объяснила глава управления информационной политики администрации Омского района Евгения Конышева. — Это окажет значительное влияние на местное самоуправление, предоставляя новые возможности для развития муниципалитетов, создаст условия для более эффективного финансирования и привлечения средств из вышестоящих бюджетов для нашего района».

Получается, объединение происходит как раз в интересах малых поселений: у них будет больше шансов получить дополнительное финансирование.

Напомним: преобразование районов области в муниципальные округа началось в 2024 году. Соответствующие решения принимаются депутатами районных советов и советов поселений, а потом получают одобрение в региональном парламенте.

В Омской области готовятся расформировать сразу 15 районов
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Ростовка#Муниципальная реформа#Магистральный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика