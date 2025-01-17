Никакой Ростовки: у Омского муниципального округа не будет административного центра

Posted 17 января, 09:53
Published 17 января, 09:53
Modified 17 января, 09:55
Updated 17 января, 09:55
В редакцию Города55 поступило обращение жителя Магистрального сельского поселения, расположенного под Омском. Наш читатель обеспокоен планами муниципальной реформы, в ходе которой отдельные поселения вокруг города, входящие сейчас в состав Омского района, будут объединены в муниципальный округ. Он уверен, что центр округа будет расположен в Ростовке и что из-за этого жители сел столкнутся с рядом неудобств.
«Если сейчас за справками или иными документами, которые необходимы для получения пособий, оформления газа, воды, права собственности нам надо было доехать до Магистрального, то теперь все будут ездить в Ростовку, — пишет автор обращения. — А это 1,5 часа туда + 1,5 часа обратно = 3 часа времени только на дорогу».
Кроме того, автор обращения считает, что администрация будет в первую очередь решать проблемы крупных сел, что «отложится» реализация крупных проектов (например, прокладки газопроводов), что сельской администрации придется тратить слишком много времени на поездки в ту же Ростовку, что будет мешать работе «на земле».
За комментарием мы обратились в администрацию Омского района. Там нам рассказали, что все эти опасения не соответствуют действительности. Дело не только в том, что справки и другие документы будут оформляться все там же, в конкретных селах: никакого центра округа в Ростовке не будет подобно тому, как сейчас в Ростовке нет центра Омского района. С этим поселком связан только юридический адрес, тогда как администрация работает в Омске, в здании на улице Лермонтова.
Кроме того, объединение поселений должно существенно улучшить ситуацию на селе.
«Такие изменения помогут устранить дублирование функций, консолидировать все ресурсы, улучшить налоговый учёт и сократить объём отчётности, что, в свою очередь, повысит результативность управления территориями, — объяснила глава управления информационной политики администрации Омского района Евгения Конышева. — Это окажет значительное влияние на местное самоуправление, предоставляя новые возможности для развития муниципалитетов, создаст условия для более эффективного финансирования и привлечения средств из вышестоящих бюджетов для нашего района».
Получается, объединение происходит как раз в интересах малых поселений: у них будет больше шансов получить дополнительное финансирование.
Напомним: преобразование районов области в муниципальные округа началось в 2024 году. Соответствующие решения принимаются депутатами районных советов и советов поселений, а потом получают одобрение в региональном парламенте.