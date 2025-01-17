Не хватает 220 машин: омское УДХБ рассказало об уборке снега этой зимой

Posted 17 января, 10:20
Published 17 января, 10:20
Modified 17 января, 10:22
Updated 17 января, 10:22
На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки связан с уборкой снега: УДХБ отчитается перед депутатами о том, как проходит очередной зимний сезон. Текст доклада есть в распоряжении Города55.
Авторы документа признают, что есть определенные «недостатки в зимнем содержании улично-дорожной сети», но связаны они исключительно с нехваткой дорожной техники и значительным износом тех машин, которые есть сейчас. Нужны 600 единиц, но сейчас УДХБ располагает только 380.
«С учетом изложенного своевременно и в полном объеме выполнять работы по зимнему содержанию всех объектов улично-дорожной сети города Омска не представляется возможным», — уточняется в докладе.
В 2024 году для УДХБ было закуплено 12 единиц техники. На 2025 год выделено 201,6 млн рублей, прямо сейчас ведутся переговоры о закупке 23 машин. Кроме того, управление заключает контракты на предоставление машин с экипажами (сейчас действуют 12 таких контрактов, до конца января будет заключен 13-й).
В докладе отмечается, что все вопросы, связанные с уборкой снега, находятся на особом контроле у городской администрации. Стоит отметить, что синоптики обещают мощные снегопады в Омской области на следующей неделе.