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Posted 17 января, 10:20

Published 17 января, 10:20

Modified 17 января, 10:22

Updated 17 января, 10:22

Омское УДХБ рассказало Горсовету об острой нехватке снегоуборочной техники

Не хватает 220 машин: омское УДХБ рассказало об уборке снега этой зимой

17 января 2025, 10:20
Фото: gorod55.ru.

Омское УДХБ рассказало Горсовету об острой нехватке снегоуборочной техники

Закупить удается только небольшую часть от необходимого.

На следующей неделе в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Один из пунктов повестки связан с уборкой снега: УДХБ отчитается перед депутатами о том, как проходит очередной зимний сезон. Текст доклада есть в распоряжении Города55.

Авторы документа признают, что есть определенные «недостатки в зимнем содержании улично-дорожной сети», но связаны они исключительно с нехваткой дорожной техники и значительным износом тех машин, которые есть сейчас. Нужны 600 единиц, но сейчас УДХБ располагает только 380.

«С учетом изложенного своевременно и в полном объеме выполнять работы по зимнему содержанию всех объектов улично-дорожной сети города Омска не представляется возможным», — уточняется в докладе.

В 2024 году для УДХБ было закуплено 12 единиц техники. На 2025 год выделено 201,6 млн рублей, прямо сейчас ведутся переговоры о закупке 23 машин. Кроме того, управление заключает контракты на предоставление машин с экипажами (сейчас действуют 12 таких контрактов, до конца января будет заключен 13-й).

В докладе отмечается, что все вопросы, связанные с уборкой снега, находятся на особом контроле у городской администрации. Стоит отметить, что синоптики обещают мощные снегопады в Омской области на следующей неделе.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Уборка снега#Новости#УДХБ#Горсовет
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