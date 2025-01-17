Не хватает 220 машин: омское УДХБ рассказало об уборке снега этой зимой

В 2024 году для УДХБ было закуплено 12 единиц техники. На 2025 год выделено 201,6 млн рублей, прямо сейчас ведутся переговоры о закупке 23 машин. Кроме того, управление заключает контракты на предоставление машин с экипажами (сейчас действуют 12 таких контрактов, до конца января будет заключен 13-й).