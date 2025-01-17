На два месяца в СИЗО: 19-летняя омичка жестоко избила своего малолетнего сына

Posted 17 января, 07:30
Published 17 января, 07:30
Modified 17 января, 07:35
Updated 17 января, 07:35
Пресс-служба Кормиловского райсуда рассказала о жестоком случае, произошедшем в Омской области 12 января. 19-летняя местная жительница избила 11-месячного сына. После полученных множественных ударов ребенок находится в тяжелом состоянии.
Суд отправил задержанную 19-летнюю девушку на два месяца в СИЗО. Ранее она уже была условно осуждена и привлекалась к уголовной ответственности «за совершение умышленных преступлений против собственности». Отметим, что пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее Город55 писал о конфликте в одной из омских школ. Девочка травмировалась после выстрела в лицо из игрушечного пистолета. Ситуацией заинтересовался глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.