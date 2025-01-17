На два месяца в СИЗО: 19-летняя омичка жестоко избила своего малолетнего сына

Суд отправил задержанную 19-летнюю девушку на два месяца в СИЗО. Ранее она уже была условно осуждена и привлекалась к уголовной ответственности «за совершение умышленных преступлений против собственности». Отметим, что пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.