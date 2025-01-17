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Posted 17 января, 07:30

Published 17 января, 07:30

Modified 17 января, 07:35

Updated 17 января, 07:35

В Омской области 19-летняя девушка жестоко избила своего 11-месячного сына

На два месяца в СИЗО: 19-летняя омичка жестоко избила своего малолетнего сына

17 января 2025, 07:30
Фото: Пресс-служба судов Омской области.

В Омской области 19-летняя девушка жестоко избила своего 11-месячного сына

Инцидент произошел 12 января. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Пресс-служба Кормиловского райсуда рассказала о жестоком случае, произошедшем в Омской области 12 января. 19-летняя местная жительница избила 11-месячного сына. После полученных множественных ударов ребенок находится в тяжелом состоянии.

Суд отправил задержанную 19-летнюю девушку на два месяца в СИЗО. Ранее она уже была условно осуждена и привлекалась к уголовной ответственности «за совершение умышленных преступлений против собственности». Отметим, что пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Город55 писал о конфликте в одной из омских школ. Девочка травмировалась после выстрела в лицо из игрушечного пистолета. Ситуацией заинтересовался глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заинтересовался историей с выстрелом в лицо 14-летней омской школьнице
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Задержание#Избиение#Новости#Жестокость#Пострадал ребенок#Кормиловский район
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