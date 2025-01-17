«Можно перепрыгнуть мост?»: Омск сковали огромные 9-балльные пробки

Posted 17 января, 11:12
Published 17 января, 11:12
Modified 17 января, 11:14
Updated 17 января, 11:14
Вечером в пятницу, 17 января, омичи вновь столкнулись с серьезными заторами на дорогах. По данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация уже оценивается в 9 баллов из 10, хотя еще даже не час пик.
Основные заторы традиционно наблюдаются в центре города на улицах Интернациональная, Герцена, Думской, Масленникова и ряде других. Также «горят» красным 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Красный путь. Кроме того, пробки на обоих подъездах к ремонтируемому мосту у Телецентра. В красный окрашены улицы Мира и Лукашевича.
Омичи активно выражают недовольство в комментариях на онлайн-карте:
«Ну что, не видите, что Нефтяники стоят колом, на левом все свободно. Сделайте раньше реверс!»;
«Подождите час пик, потом чистите снег»;
«На ужин готовим полено»;
«А можно нам перепрыгнуть мост?».
Ситуацию на дорогах осложняют ДТП, которые случились в разных частях города, и погодные условия. По данным сервиса Ventusky, весь вечер в городе будет идти снег.