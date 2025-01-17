«Можно перепрыгнуть мост?»: Омск сковали огромные 9-балльные пробки

Основные заторы традиционно наблюдаются в центре города на улицах Интернациональная, Герцена, Думской, Масленникова и ряде других. Также «горят» красным 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Красный путь. Кроме того, пробки на обоих подъездах к ремонтируемому мосту у Телецентра. В красный окрашены улицы Мира и Лукашевича.