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Posted 17 января, 11:12

Published 17 января, 11:12

Modified 17 января, 11:14

Updated 17 января, 11:14

«Можно перепрыгнуть мост?»: Омск сковали огромные 9-балльные пробки

«Можно перепрыгнуть мост?»: Омск сковали огромные 9-балльные пробки

17 января 2025, 11:12
Фото: 1MI.
Омичи в очередной раз оказались в транспортной ловушке в центре, в Нефтяниках и на Левом берегу.

Вечером в пятницу, 17 января, омичи вновь столкнулись с серьезными заторами на дорогах. По данным онлайн-карты 2ГИС, ситуация уже оценивается в 9 баллов из 10, хотя еще даже не час пик.

Основные заторы традиционно наблюдаются в центре города на улицах Интернациональная, Герцена, Думской, Масленникова и ряде других. Также «горят» красным 3-я Енисейская, 70 лет Октября, Красный путь. Кроме того, пробки на обоих подъездах к ремонтируемому мосту у Телецентра. В красный окрашены улицы Мира и Лукашевича.

Фото: 2ГИС

Омичи активно выражают недовольство в комментариях на онлайн-карте:

«Ну что, не видите, что Нефтяники стоят колом, на левом все свободно. Сделайте раньше реверс!»;
«Подождите час пик, потом чистите снег»;
«На ужин готовим полено»;
«А можно нам перепрыгнуть мост?».

Ситуацию на дорогах осложняют ДТП, которые случились в разных частях города, и погодные условия. По данным сервиса Ventusky, весь вечер в городе будет идти снег.

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#Ольга Скворцова#ДТП#Погода#Дороги#Снег#Пробки#Омск#Онлайн-карта#Заторы#2ГИС#Телецентр
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