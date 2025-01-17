Лапкеры в тренде: как игрушка-антистресс завоевала просторы интернета

Posted 17 января, 04:00
Published 17 января, 04:00
Modified 17 января, 04:00
Updated 17 января, 04:00
Помните квадроберов? Так вот, среди множества трендов TikTok появился новый феномен — лапкеры. Это люди, которые создают видеоконтент, используя игрушки-антистрессы, напоминающие лапки животных. Эти мягкие, приятные на ощупь аксессуары стали настоящим хитом благодаря своей тактильной привлекательности и способности вызывать чувство спокойствия.
Игрушки, которыми пользуются лапкеры, чаще всего изготавливаются из силикона или других эластичных материалов. Они выполнены в форме лап животных, а их дизайн варьируется от реалистичных до мультяшных и фантазийных. Лапкеры привлекают зрителей не только своим креативным контентом, но и эффектом расслабления, который вызывает наблюдение за процессом использования этих игрушек.
Основной инструмент лапкеров — это антистресс-игрушки в виде лапок. Эти аксессуары популярны благодаря их универсальности: их можно сжимать, растягивать, ими можно стучать по различным поверхностям, создавая приятные звуки, или просто использовать в качестве визуального развлечения.
Лапкеры часто создают ASMR-контент, который основывается на тихих звуках или приятных визуальных эффектах, успокаивающих зрителя. Видео лапкеров нередко сопровождаются мягким звуком нажатия, шуршания или легких хлопков, что делает их особенно популярными среди любителей расслабляющего контента.
Увлечение лапками-игрушками зародилось относительно недавно, но быстро стало трендом в социальных сетях, особенно в TikTok. Первая волна популярности в России пришлась на 2024 год, когда производители начали активно продвигать новые виды антистресс-игрушек. Видео с игрушками-лапками быстро набрали популярность благодаря их визуальной привлекательности и способности вызывать чувство удовольствия и расслабления.
Игрушки-лапкеры появились как часть общей тенденции на антистресс-аксессуары. Их прообразом стали популярные игрушки из мягких материалов, такие как сквиши, поп-иты и спиннеры, созданные для снятия стресса и улучшения концентрации.
Спрос на антистресс-продукцию стремительно рос, особенно во время пандемии, когда многие люди искали способы расслабления в домашних условиях. На этом фоне производители начали экспериментировать с формой и дизайном, добавляя новые элементы для повышения тактильного и визуального удовольствия.
Отметим, что по данным аналитиков Авито, жители Омской области в 2024 году сквиш-лапки искали более 20 тысяч раз.
Лапкинг выделяется своей простотой и доступностью. Чтобы стать лапкером, не нужно обладать особыми навыками или иметь дорогостоящее оборудование — достаточно игрушки-антистресса и телефона для записи видео.
Так, стоимость мягкого сквиша варьируется от 86 рублей до 54 147 рублей на маркетплейсе.
Кроме того, лапкеры активно экспериментируют с форматом: кто-то делает акцент на звуках, кто-то — на визуальной эстетике. Например, популярны ролики, где лапками «прикасаются» к блестящим поверхностям, разноцветному песку или другим приятным текстурам.
Еще одна особенность — терапевтический эффект. Многие отмечают, что такие видео помогают справиться со стрессом, успокоить нервы и даже улучшить настроение.
Социальные сети стали основным пространством для развития лапкинга. TikTok занимает лидирующую позицию, но контент лапкеров также активно распространяется в Instagram* и YouTube. Видео с мягкими лапками часто сопровождаются расслабляющей музыкой или ASMR-звуками, что делает их особенно популярными среди пользователей, ищущих способы снять стресс.
В TikTok записано почти 10 000 видео с хештегом лапкер. Чаще всего снимают такие тренды как:
YouTube стал платформой для более длинных форматов контента, где лапкеры делятся своими коллекциями игрушек и показывают процессы создания уникальных лапок своими руками.
Отметим, что на просторах интернета существует и деструктивный контент. Так, часто школьники бросают антистресс-игрушку на потолок и стену, оставляя при этом заметные отпечатки.
Интересно, что новый тренд не прошел мимо главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем телеграм-канале она неоднократно высказывалась о лапкерах.
Журналист Города55 узнала у практикующего психолога Яны Зерновой из Москвы, опасно ли такое увлечение и почему оно так нравится детям. По словам специалиста, лапкеры могут быть полезным инструментом для преодоления стресса и тревожности.
«Они представляют собой снятие напряжения через физические или звуковые ощущения, что может помочь улучшить эмоциональное состояние. Однако существует риск сильной эмоциональной привязанности к игрушке. Это может снизить способность самостоятельно справляться с эмоциями и стрессом. Важно учитывать, что они не решают настоящие причины тревоги. Если человек сталкивается с серьезными проблемами психологического состояния, использование лапкеров не должно заменять обращение к специалисту», — подчеркнула Яна Зернова.
Психолог утверждает, что лапкеры могут быть полезным дополнением к способам управления стрессом. Для обеспечения эффективного снятия тревожного состояния использование лапкеров важно сочетать с другими инструментами управления эмоциями, включая помощь специалиста.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
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Напомним, ранее Город55 подробно разбирался в «субкультуре» квадроберов. Когда они появились, что из себя представляют, в чем смысл увлечения подростков и опасно ли заниматься квадробикой — все это можно прочитать в нашем материале: