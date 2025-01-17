Лапкеры в тренде: как игрушка-антистресс завоевала просторы интернета

Игрушки, которыми пользуются лапкеры, чаще всего изготавливаются из силикона или других эластичных материалов. Они выполнены в форме лап животных, а их дизайн варьируется от реалистичных до мультяшных и фантазийных. Лапкеры привлекают зрителей не только своим креативным контентом, но и эффектом расслабления, который вызывает наблюдение за процессом использования этих игрушек.