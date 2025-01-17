«Как в бомжатнике»: омичи пожаловались на насекомых в больнице им. Кабанова

Жители Омска выразили недовольство по поводу санитарного состояния травматологического отделения городской больницы имени Кабанова на улице Перелета, 7. По словам одного из пациентов, он стал свидетелем присутствия тараканов и клопов на протяжении шести дней своего пребывания. Несмотря на жалобы к врачам, ему порекомендовали потерпеть, объяснив, что скоро переведут в другое отделение.