«Как в бомжатнике»: омичи пожаловались на насекомых в больнице им. Кабанова

Posted 17 января, 05:37
Published 17 января, 05:37
Modified 17 января, 06:29
Updated 17 января, 06:29
Жители Омска выразили недовольство по поводу санитарного состояния травматологического отделения городской больницы имени Кабанова на улице Перелета, 7. По словам одного из пациентов, он стал свидетелем присутствия тараканов и клопов на протяжении шести дней своего пребывания. Несмотря на жалобы к врачам, ему порекомендовали потерпеть, объяснив, что скоро переведут в другое отделение.
Под жалобой в сообществе ВКонтакте «Омск ВК» появились различные комментарии омичей. Некоторые пользователи, также имеющие опыт лечения в этом медицинском учреждении, подтвердили наличие тараканов и клопов. Одни пациенты выразили беспокойство санитарными условиями, считая, что больнице необходим не косметический, а капитальный ремонт.
«Хоть остатки стройматериалов в дар отдавай этой больнице, чтобы эту срамоту убрали. Всем скорейшего выздоровления. Такого отношения налогоплательщики от государства не заслуживают».
«Упаси Бог вообще туда попасть. Перелета, 7».
«Да там не косметический, а капитальный ремонт нужен».
«Как бомжатник».
«Когда я там лежала в 2023 году, видела только тараканов, а клопы какие толстенькие… Врачей и персонал реально тоже жаль… Они еще и этих тварей наверняка домой таскают…».
«Была в стационаре на днях, тараканы там как свои ходят, не стесняются, в видео в принципе и так все показано, подтверждаю».
Министерство здравоохранения Омской области отреагировало на жалобы и пояснило, что в первой половине 2025 года в травматологическом отделении планируется косметический ремонт. Также в больнице регулярно проводятся плановые профилактические мероприятия по дезинсекции. Для этого заключен договор со специализированной организацией, которая осуществляет обработку всех отделений.
«Дополнительно к плановым проводились мероприятия по истребительной дезинсекции методом сухого тумана с предварительным проведением перевода всех пациентов и сотрудников на другой этаж. „Городская клиническая больница №1 им. Кабанова“ долгое время была крупнейшим ковидным госпиталем. В таких условиях проведение ремонтных работ были невозможны», — сообщили в министерстве.
Напомним, это не первая жалоба омичей на насекомых в больнице имени Кабанова. Так, в декабре прошлого года насекомых развелось настолько много, что они забрались в кровати и ползали по стенам. Ранее Город55 рассказывал о похожей ситуации в буфете омского колледжа. Там среди еды студенты обнаружили мертвого таракана.