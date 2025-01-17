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Posted 17 января, 05:37

Published 17 января, 05:37

Modified 17 января, 06:29

Updated 17 января, 06:29

Омичи снова пожаловались на обилие тараканов в больнице им. Кабанова

«Как в бомжатнике»: омичи пожаловались на насекомых в больнице им. Кабанова

17 января 2025, 05:37
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи снова пожаловались на обилие тараканов в больнице им. Кабанова

В последнее время омичи стали чаще сталкиваться с насекомыми. В этот раз тараканы захватили больницу имени Кабанова.

Жители Омска выразили недовольство по поводу санитарного состояния травматологического отделения городской больницы имени Кабанова на улице Перелета, 7. По словам одного из пациентов, он стал свидетелем присутствия тараканов и клопов на протяжении шести дней своего пребывания. Несмотря на жалобы к врачам, ему порекомендовали потерпеть, объяснив, что скоро переведут в другое отделение.

Жалоба омича на состояние больницы
Скриншот из видео
Жалоба омича на состояние больницы. Фото: Сообщество ВКонтакте «Омск ВК»

Под жалобой в сообществе ВКонтакте «Омск ВК» появились различные комментарии омичей. Некоторые пользователи, также имеющие опыт лечения в этом медицинском учреждении, подтвердили наличие тараканов и клопов. Одни пациенты выразили беспокойство санитарными условиями, считая, что больнице необходим не косметический, а капитальный ремонт.

«Хоть остатки стройматериалов в дар отдавай этой больнице, чтобы эту срамоту убрали. Всем скорейшего выздоровления. Такого отношения налогоплательщики от государства не заслуживают».
«Упаси Бог вообще туда попасть. Перелета, 7».
«Да там не косметический, а капитальный ремонт нужен».
«Как бомжатник».
«Когда я там лежала в 2023 году, видела только тараканов, а клопы какие толстенькие… Врачей и персонал реально тоже жаль… Они еще и этих тварей наверняка домой таскают…».
«Была в стационаре на днях, тараканы там как свои ходят, не стесняются, в видео в принципе и так все показано, подтверждаю».

Министерство здравоохранения Омской области отреагировало на жалобы и пояснило, что в первой половине 2025 года в травматологическом отделении планируется косметический ремонт. Также в больнице регулярно проводятся плановые профилактические мероприятия по дезинсекции. Для этого заключен договор со специализированной организацией, которая осуществляет обработку всех отделений.

«Дополнительно к плановым проводились мероприятия по истребительной дезинсекции методом сухого тумана с предварительным проведением перевода всех пациентов и сотрудников на другой этаж. „Городская клиническая больница №1 им. Кабанова“ долгое время была крупнейшим ковидным госпиталем. В таких условиях проведение ремонтных работ были невозможны», — сообщили в министерстве.

Напомним, это не первая жалоба омичей на насекомых в больнице имени Кабанова. Так, в декабре прошлого года насекомых развелось настолько много, что они забрались в кровати и ползали по стенам. Ранее Город55 рассказывал о похожей ситуации в буфете омского колледжа. Там среди еды студенты обнаружили мертвого таракана.

В буфете омского колледжа на Гагарина нашли таракана: Роспотребнадзор начал проверку
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#Диана Рязанцева#Ремонт#Омск#Тараканы#Министерство здравоохранения#Городская клиническая больница №1#Дезинсекция#Клопы#Санитарные условия
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