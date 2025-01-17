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Posted 17 января, 04:55

Published 17 января, 04:55

Modified 17 января, 05:13

Updated 17 января, 05:13

Экологическая угроза в Омске: хлорид водорода угрожает здоровью горожан

Качество воздуха в Омске ухудшилось: в одном из округов найден опасный газ

17 января 2025, 04:55
Фото: 1MI. Экологическая угроза в Омске: хлорид водорода угрожает здоровью горожан

Ядовитый газ стал угрозой для здоровья омичей

Концентрация хлорида водорода превысила норму более чем в полтора раза.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что 15 января в атмосфере Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода, опасного для здоровья вещества. Это случилось в Советском округе города, где уровень загрязнения превысил норму в 1,6 раза.

Хлорид водорода превысил допустимую норму
Хлорид водорода превысил допустимую норму. Фото: ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Хлороводород — это ядовитое химическое соединение, которое может серьезно навредить здоровью человека при попадании в дыхательные пути. Вот какие последствия могут возникнуть при воздействии этого вещества:

  • Раздражение дыхательных путей;
  • Воспаление верхних дыхательных путей;
  • Отек легких;
  • Повреждения органов зрения;
  • Разрушение зубной эмали;
  • Работа сердечно-сосудистой системы.

Особенно опасен хлорид водорода для людей с заболеваниями дыхательных путей, астмой и хроническими заболеваниями легких, а также для детей и пожилых людей, чье здоровье более уязвимо.

Отметим, что 17–19 января уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе ожидается пониженный. Ранее Город55 писал, что в Омскую область придет резкое похолодание с 22 января. Столбик термометра достигнет -33 градусов.

По Омской области ударят сибирские морозы до -33
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#Диана Рязанцева#Здоровье#Экология#Омск#Загрязнение#Советский округ#Синоптики#Опасные вещества#Качество воздуха#Хлорид водорода
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