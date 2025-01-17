Качество воздуха в Омске ухудшилось: в одном из округов найден опасный газ

Posted 17 января, 04:55
Published 17 января, 04:55
Modified 17 января, 05:13
Updated 17 января, 05:13
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что 15 января в атмосфере Омска зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода, опасного для здоровья вещества. Это случилось в Советском округе города, где уровень загрязнения превысил норму в 1,6 раза.
Хлороводород — это ядовитое химическое соединение, которое может серьезно навредить здоровью человека при попадании в дыхательные пути. Вот какие последствия могут возникнуть при воздействии этого вещества:
Особенно опасен хлорид водорода для людей с заболеваниями дыхательных путей, астмой и хроническими заболеваниями легких, а также для детей и пожилых людей, чье здоровье более уязвимо.
Отметим, что 17–19 января уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе ожидается пониженный. Ранее Город55 писал, что в Омскую область придет резкое похолодание с 22 января. Столбик термометра достигнет -33 градусов.