Глава СК заинтересовался делом омички-сироты, которая не может получить жилье

Девушка стояла в очереди на жилье с 2017 года, но не получила его даже несмотря на судебное решение, вступившее в силу в 2018 году. В 2022 году она подала заявление на единовременную социальную выплату и была готова купить недвижимость сама, но так и не получила информации о сроках выдачи сертификата.