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Posted 17 января, 13:18

Published 17 января, 13:18

Modified 17 января, 13:18

Updated 17 января, 13:18

Бастрыкин проследит за решением проблемы омички

Глава СК заинтересовался делом омички-сироты, которая не может получить жилье

17 января 2025, 13:18
Фото: 1MI. Бастрыкин проследит за решением проблемы омички
Девушка стоит в очереди на квартиру с 2017 года, но так ее и не получила.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения омички-сироты, которая осталась без положенной по закону квартиры.

Девушка стояла в очереди на жилье с 2017 года, но не получила его даже несмотря на судебное решение, вступившее в силу в 2018 году. В 2022 году она подала заявление на единовременную социальную выплату и была готова купить недвижимость сама, но так и не получила информации о сроках выдачи сертификата.

Бастрыкин поставил решение проблемы на контроль и поручил руководителю регионального управления СК Виталию Батищеву провести проверку и доложить о ее результатах.

Ранее Город55 рассказывал о деле еще одной омички-сироты, проблемой которой также заинтересовался Александр Бастрыкин.

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