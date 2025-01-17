Глава СК заинтересовался делом омички-сироты, которая не может получить жилье

Posted 17 января, 13:18
Published 17 января, 13:18
Modified 17 января, 13:18
Updated 17 января, 13:18
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения омички-сироты, которая осталась без положенной по закону квартиры.
Девушка стояла в очереди на жилье с 2017 года, но не получила его даже несмотря на судебное решение, вступившее в силу в 2018 году. В 2022 году она подала заявление на единовременную социальную выплату и была готова купить недвижимость сама, но так и не получила информации о сроках выдачи сертификата.
Бастрыкин поставил решение проблемы на контроль и поручил руководителю регионального управления СК Виталию Батищеву провести проверку и доложить о ее результатах.
Ранее Город55 рассказывал о деле еще одной омички-сироты, проблемой которой также заинтересовался Александр Бастрыкин.