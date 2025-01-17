Gigarama получила государственную награду за вклад в популяризацию БАМа

Posted 17 января, 15:08
Published 17 января, 15:08
Modified 17 января, 15:09
Updated 17 января, 15:09
Медаль от имени президента РФ вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Награждение прошло в главном офисе компании в Москве.
Напомним, медиалаборатория Gigarama и РЖД разработали крупный мультимедийный проект, который посвящен пятидесятилетию строительства БАМа. С помощью интерактивных механик пользователи могут совершить виртуальное путешествие по всей трассе, начиная от Тайшета и заканчивая Ванинским портом. Разработчики предусмотрели возможность ознакомления пользователей с ключевыми инфраструктурными объектами, с их историей и значением. Проект стартовал 5 июля 2024 года и быстро завоевал популярность как в России, так и за рубежом.
Руководитель медиалаборатории Марат Сайченко охарактеризовал работу над проектом как необычный вызов для команды. Он отметил, что этот digital-проект является больше чем просто виртуальной экскурсией. Авторы пытались показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и колоссальный труд, вложенный в каждый километр магистрали. Это история о людях, которые создавали и продолжают развивать этот уникальный объект.
Напомним, Байкало-Амурскую магистраль начали строить в 1974 году. К этой работе привлекли порядка двух миллионов жителей Советского Союза. Сегодня БАМ играет важную роль в транспортной инфраструктуре страны. Протяженность дороги составляет почти 4,3 тысячи километров, она соединяет Сибирь с Тихим океаном и является стратегически важным маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок.
Олег Белозёров отметил, что медиапроекты, подобные тем, что создаёт Gigarama, способствуют сохранению исторической памяти и ее передаче новым поколениям. Он назвал БАМ символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Проект «БАМ — дорога в будущее» может показать современной молодежи важность вклада наших предков в развитие России.
Награждение Gigarama стало признанием важности digital-проектов для популяризации истории и культуры нашего государства.