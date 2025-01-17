Gigarama получила государственную награду за вклад в популяризацию БАМа

Руководитель медиалаборатории Марат Сайченко охарактеризовал работу над проектом как необычный вызов для команды. Он отметил, что этот digital-проект является больше чем просто виртуальной экскурсией. Авторы пытались показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и колоссальный труд, вложенный в каждый километр магистрали. Это история о людях, которые создавали и продолжают развивать этот уникальный объект.