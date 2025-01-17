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Posted 17 января, 15:08

Published 17 января, 15:08

Modified 17 января, 15:09

Updated 17 января, 15:09

Gigarama получила государственную награду за вклад в популяризацию БАМа

Gigarama получила государственную награду за вклад в популяризацию БАМа

17 января 2025, 15:08
Фото: gigarama.ru.
В январе 2025 года медиалаборатория Gigarama (News Media Holding) была удостоена медали «50 лет БАМу». Государственную награду творческая лаборатория получила за значительный вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Медаль от имени президента РФ вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Награждение прошло в главном офисе компании в Москве.

Напомним, медиалаборатория Gigarama и РЖД разработали крупный мультимедийный проект, который посвящен пятидесятилетию строительства БАМа. С помощью интерактивных механик пользователи могут совершить виртуальное путешествие по всей трассе, начиная от Тайшета и заканчивая Ванинским портом. Разработчики предусмотрели возможность ознакомления пользователей с ключевыми инфраструктурными объектами, с их историей и значением. Проект стартовал 5 июля 2024 года и быстро завоевал популярность как в России, так и за рубежом.

Руководитель медиалаборатории Марат Сайченко охарактеризовал работу над проектом как необычный вызов для команды. Он отметил, что этот digital-проект является больше чем просто виртуальной экскурсией. Авторы пытались показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и колоссальный труд, вложенный в каждый километр магистрали. Это история о людях, которые создавали и продолжают развивать этот уникальный объект.

Напомним, Байкало-Амурскую магистраль начали строить в 1974 году. К этой работе привлекли порядка двух миллионов жителей Советского Союза. Сегодня БАМ играет важную роль в транспортной инфраструктуре страны. Протяженность дороги составляет почти 4,3 тысячи километров, она соединяет Сибирь с Тихим океаном и является стратегически важным маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок.

Олег Белозёров отметил, что медиапроекты, подобные тем, что создаёт Gigarama, способствуют сохранению исторической памяти и ее передаче новым поколениям. Он назвал БАМ символом инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Проект «БАМ — дорога в будущее» может показать современной молодежи важность вклада наших предков в развитие России.

Награждение Gigarama стало признанием важности digital-проектов для популяризации истории и культуры нашего государства.

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