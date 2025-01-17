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Posted 17 января, 10:11

Published 17 января, 10:11

Modified 17 января, 10:13

Updated 17 января, 10:13

27-летний вахтовик из Омской области 1 января погиб в зоне спецоперации

«Героический защитник»: 1 января в зоне СВО погиб вахтовик из Омской области

17 января 2025, 10:11
Фото: Изображение Midjourney.

27-летний вахтовик из Омской области 1 января погиб в зоне спецоперации

Прощание с погибшим участником СВО прошло 17 января в Москаленском районе.

В пятницу, 17 января, в Москаленском районе прошла церемония прощания с 27-летним местным жителем Алексеем Бурмагиным — участником специальной военной операции.

Молодой человек увлекался хоккеем и работал вахтовиком до заключения контракта с Минобороны РФ в мае 2023 года. В местном отделении партии «Единая Россия» отметили, что Алексей проявил себя как «героический защитник Отечества».

Смерть ефрейтора мотострелковой штурмовой роты наступила 1 января 2025 года. Молодой человек получил тяжелое ранение в ожесточенном бою. От ран он скончался в госпитале.

«Вместе с родными, близким и друзьями Алексея Москаленский район скорбит о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — отметили в отделении партии.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего Алексея Бурмагина.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Новости#Москаленский район#Похороны#Погибшие#Прощание#Сво#Участник СВО
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