«Героический защитник»: 1 января в зоне СВО погиб вахтовик из Омской области

Posted 17 января, 10:11
Published 17 января, 10:11
Modified 17 января, 10:13
Updated 17 января, 10:13
В пятницу, 17 января, в Москаленском районе прошла церемония прощания с 27-летним местным жителем Алексеем Бурмагиным — участником специальной военной операции.
Молодой человек увлекался хоккеем и работал вахтовиком до заключения контракта с Минобороны РФ в мае 2023 года. В местном отделении партии «Единая Россия» отметили, что Алексей проявил себя как «героический защитник Отечества».
Смерть ефрейтора мотострелковой штурмовой роты наступила 1 января 2025 года. Молодой человек получил тяжелое ранение в ожесточенном бою. От ран он скончался в госпитале.
«Вместе с родными, близким и друзьями Алексея Москаленский район скорбит о безвозвратной утрате. Из жизни ушел человек, являющийся примером для подрастающего поколения, каким должен быть настоящий защитник Отечества», — отметили в отделении партии.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего Алексея Бурмагина.