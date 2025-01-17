gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 06:57

Published 17 января, 06:57

Modified 17 января, 07:05

Updated 17 января, 07:05

Крещенские в Омской области: карта купелей

Где омским верующим окунуться в Крещение: полный список купелей

17 января 2025, 06:57
Фото: 1MI. Крещенские в Омской области: карта купелей

В Омской области назвали официальные места для крещенских купаний

В МЧС Омской области утвердили список купелей на Крещение.

В Омской области определены официальные места для проведения Крещенских купаний. В пресс-конференции, проведенной 17 января главным управлением МЧС России по Омской области, представители ведомства рассказали о подготовке к празднованию Крещения Господня, а также об организации безопасных купелей.

По словам генерала-майора, начальника главного управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, на данный момент в муниципалитетах области поступило 20 уведомлений об организации массовых мероприятий на водоемах. Это включает в себя 30 специально оборудованных купелей, из которых 23 расположены на водоемах, а 7 — на искусственных объектах. Для обеспечения безопасности во время мероприятия будет привлечено около 200 человек, а также 80 единиц техники.

Отдельно было отмечено, что МЧС не рекомендует проведение Крещенских купаний на реке Иртыш из-за опасности рыхлого льда. Поэтому для безопасности людей необходимо проводить обряды только в специально подготовленных местах, где будут дежурить спасатели и медики.

В Омске и по всей области подготовлено несколько точек для безопасных крещенских погружений, включая искусственные купели и водоемы рядом с храмами и местами религиозного поклонения. В списке фигурируют такие районы, как Омский, Любинский, Москаленский, Таврический и другие, с конкретными адресами и уточнениями по местоположению купелей.

Список мест для Крещенских купаний в Омской области по состоянию на 17 января 2025 года, где получено разрешение:

Любинский МР:

  • Село Политотдел: озеро Глубокое;
  • Деревня Авлы: река Авлуха.

Москаленский МР:

  • Рабочий поселок Москаленки: улица Пушкина, 1 (искусственный водоем у прихода Свято-Троицкого храма — 2 купели).

Нижнеомский МР:

  • Поселок Нижняя Омка: река Омь.

Таврический МР:

  • Село Копейкино: река Щучка.

Кормиловский МР:

  • Рабочий поселок Кормиловка: улица Кирова, 20, церковь Иоанна Предтечи (искусственная купель).

Черлакский МР:

  • Рабочий поселок Черлак: спуск по улице 2-я Восточная (река Иртыш).

Большереченский МР:

  • Рабочий поселок Большеречье: пойма реки Иртыш, 1602,2 км судового хода от устья (левый берег).

Саргатский МР:

  • Село Заготзерно: река Иртыш;
  • Баженовское СП, база отдыха и агротуризма «Баженовские просторы» (озеро Курема).

Тюкалинский МР:

  • Тюкалинск: озеро Разлив.

Крутинский МР:

  • Село Новокарасук: озеро Калыкуль;
  • Рабочий поселок Крутинка: Свято-Ильинская церковь (искусственная купель).

Седельниковский МР:

  • Село Седельниково: река Уй.

Русско-Полянский МР:

  • Алаботинское сельское поселение, деревня Озерное: озеро Жарылдыколь.

Нововаршавский МР:

  • Река Иртыш: паромная переправа со стороны Нововаршавки.

Омский МР:

  • Село Надеждино: улица Новая 2 А, Приход Храма Казанской иконы Божией Матери (искусственная купель);
  • Деревня Большекулачье: улица Казанская, 28, Свято-Никольский мужской монастырь (искусственная купель на территории храма);
  • Петровское сельское поселение, деревня Бородинка: улица Западная, 13 (сельский пруд);
  • Поселок Набережный: улица Монастырская, 12/4, Ачаирский женский монастырь (горячий источник).

Знаменский МР:

  • Семеновское сельское поселение, деревня Богочаново: озеро Ныр.

Одесский МР:

  • Село Одесское: улица Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма (искусственная купель).

Тевризский МР:

  • Село Екатериновка: река Туй.

Усть-Ишимский МР:

  • Село Усть-Ишим: улица Советская, река Ишим.

Не получено разрешение муниципалитета на проведение окунания:

  • Город Омск, Советский округ, акватория залива реки Иртыш, территория парка «Зеленый остров», клуб закаливания «Моржи» — 3 купели.

Так как список купелей может измениться в зависимости от погодных условий и поступающих заявок, жителей области просят следить за актуальной информацией и пользоваться только проверенными и безопасными местами.

Напомним, ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест запретил открывать купели на Крещение в Омске.

Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Безопасность#МЧС#Мероприятия#Крещение#Спасатели#Водоемы#Медики#Празднование#Районы#Купель#Купели#Искусственные купели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика