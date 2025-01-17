Где омским верующим окунуться в Крещение: полный список купелей

По словам генерала-майора, начальника главного управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, на данный момент в муниципалитетах области поступило 20 уведомлений об организации массовых мероприятий на водоемах. Это включает в себя 30 специально оборудованных купелей, из которых 23 расположены на водоемах, а 7 — на искусственных объектах. Для обеспечения безопасности во время мероприятия будет привлечено около 200 человек, а также 80 единиц техники.