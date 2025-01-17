Где омским верующим окунуться в Крещение: полный список купелей

Posted 17 января, 06:57
Published 17 января, 06:57
Modified 17 января, 07:05
Updated 17 января, 07:05
В Омской области определены официальные места для проведения Крещенских купаний. В пресс-конференции, проведенной 17 января главным управлением МЧС России по Омской области, представители ведомства рассказали о подготовке к празднованию Крещения Господня, а также об организации безопасных купелей.
По словам генерала-майора, начальника главного управления МЧС России по Омской области Владислава Колодинского, на данный момент в муниципалитетах области поступило 20 уведомлений об организации массовых мероприятий на водоемах. Это включает в себя 30 специально оборудованных купелей, из которых 23 расположены на водоемах, а 7 — на искусственных объектах. Для обеспечения безопасности во время мероприятия будет привлечено около 200 человек, а также 80 единиц техники.
Отдельно было отмечено, что МЧС не рекомендует проведение Крещенских купаний на реке Иртыш из-за опасности рыхлого льда. Поэтому для безопасности людей необходимо проводить обряды только в специально подготовленных местах, где будут дежурить спасатели и медики.
В Омске и по всей области подготовлено несколько точек для безопасных крещенских погружений, включая искусственные купели и водоемы рядом с храмами и местами религиозного поклонения. В списке фигурируют такие районы, как Омский, Любинский, Москаленский, Таврический и другие, с конкретными адресами и уточнениями по местоположению купелей.
Любинский МР:
Москаленский МР:
Нижнеомский МР:
Таврический МР:
Кормиловский МР:
Черлакский МР:
Большереченский МР:
Саргатский МР:
Тюкалинский МР:
Крутинский МР:
Седельниковский МР:
Русско-Полянский МР:
Нововаршавский МР:
Омский МР:
Знаменский МР:
Одесский МР:
Тевризский МР:
Усть-Ишимский МР:
Не получено разрешение муниципалитета на проведение окунания:
Так как список купелей может измениться в зависимости от погодных условий и поступающих заявок, жителей области просят следить за актуальной информацией и пользоваться только проверенными и безопасными местами.
Напомним, ранее Город55 писал, что мэр Омска Сергей Шелест запретил открывать купели на Крещение в Омске.