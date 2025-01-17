«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект про историю и развитие смазочных материалов

Posted 17 января, 06:27
Published 17 января, 06:27
Modified 17 января, 06:27
Updated 17 января, 06:27
Спецпроект об эволюции моторных и индустриальных масел подготовили и представили «Газпромнефть — смазочные материалы» вместе с изданием «Аргументы и факты». Интерактивная онлайн-книга «Истории смазочных материалов» рассказывает широкой аудитории о том, как люди боролись с силой трения в разное время, как было создано первое моторное масло, и какие самые актуальные технологии применяются на производстве.
Одну из самых современных технологий производства смазочных материалов применяют на заводе «Газпромнефть-СМ» в Омске. Масла мирового качества создают при помощи комплекса гидроизодепарафинизации. Портфель компании в настоящий момент включает свыше 1000 наименований продукции для всех секторов экономики.
«Создание просветительских материалов — это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий. Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства — глобально совершенствоваться», — рассказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Мультимедийный проект стал продолжением серии просветительских материалов компании о нефтеперерабатывающей отрасли. В ранее выпущенных интерактивных продуктах рассказывалось о производстве синтетических моторных масел и современном разнообразии смазочных материалов.
Доктор технических наук, и. о. заведующего лабораторией Института машиноведения им. Благонравов Илья Буяновский отметил, что проект будет интересно изучать как ребенку, так и взрослому. А представляя сложные технические аспекты в доступной и увлекательной форме, получится стимулировать интерес к профессии.
«История развития смазочных материалов — это история прогресса технологий. Она показывает, как совершенствование смазочных материалов способствовало развитию транспорта, промышленности и инновационных технологий», — подчеркнул вице-президент Ассоциации инженеров-трибологов России Али Албагачиев.
По словам Албагачиева, благодаря сочетанию научности и популярности, исторического контекста и современного формата подачи информации удается решать одновременно образовательные, социальные и технологические задачи.