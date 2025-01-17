«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект про историю и развитие смазочных материалов

Спецпроект об эволюции моторных и индустриальных масел подготовили и представили «Газпромнефть — смазочные материалы» вместе с изданием «Аргументы и факты». Интерактивная онлайн-книга «Истории смазочных материалов» рассказывает широкой аудитории о том, как люди боролись с силой трения в разное время, как было создано первое моторное масло, и какие самые актуальные технологии применяются на производстве.