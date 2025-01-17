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Posted 17 января, 06:27

Published 17 января, 06:27

Modified 17 января, 06:27

Updated 17 января, 06:27

«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект про историю и развитие смазочных материалов

«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект про историю и развитие смазочных материалов

17 января 2025, 06:27
Фото: Стоян Васев.
Мультимедийный проект реализовали совместно с изданием «Аргументы и факты». Интерактивная онлайн-книга рассчитана на широкую аудиторию, в том числе детей разного возраста.

Спецпроект об эволюции моторных и индустриальных масел подготовили и представили «Газпромнефть — смазочные материалы» вместе с изданием «Аргументы и факты». Интерактивная онлайн-книга «Истории смазочных материалов» рассказывает широкой аудитории о том, как люди боролись с силой трения в разное время, как было создано первое моторное масло, и какие самые актуальные технологии применяются на производстве.

Одну из самых современных технологий производства смазочных материалов применяют на заводе «Газпромнефть-СМ» в Омске. Масла мирового качества создают при помощи комплекса гидроизодепарафинизации. Портфель компании в настоящий момент включает свыше 1000 наименований продукции для всех секторов экономики.

«Создание просветительских материалов — это важный шаг в формировании нового поколения специалистов, которые с ранних лет погружены в научную среду и знакомы с миром высоких технологий. Наш проект не только расширяет их горизонты знаний о технологиях и профессиях будущего, но и вдохновляет на осознанный выбор карьеры. С такими специалистами темпы развития отрасли будут уверенно расти, а технологии их производства — глобально совершенствоваться», — рассказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Мультимедийный проект стал продолжением серии просветительских материалов компании о нефтеперерабатывающей отрасли. В ранее выпущенных интерактивных продуктах рассказывалось о производстве синтетических моторных масел и современном разнообразии смазочных материалов.

Доктор технических наук, и. о. заведующего лабораторией Института машиноведения им. Благонравов Илья Буяновский отметил, что проект будет интересно изучать как ребенку, так и взрослому. А представляя сложные технические аспекты в доступной и увлекательной форме, получится стимулировать интерес к профессии.

«История развития смазочных материалов — это история прогресса технологий. Она показывает, как совершенствование смазочных материалов способствовало развитию транспорта, промышленности и инновационных технологий», — подчеркнул вице-президент Ассоциации инженеров-трибологов России Али Албагачиев.

По словам Албагачиева, благодаря сочетанию научности и популярности, исторического контекста и современного формата подачи информации удается решать одновременно образовательные, социальные и технологические задачи.

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#Омск#Проект#Новости#Смазочные материалы#Газпромнефть-СМ
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