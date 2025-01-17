Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин высказался об игре омского клуба при Ги Буше

Posted 17 января, 09:43
Published 17 января, 09:43
Modified 17 января, 09:43
Updated 17 января, 09:43
Экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал недавнюю победу своей бывшей команды над китайским «Куньлунем». Специалист высказался о работе в клубе канадца Ги Буше и заявил, что при нем «ястребы» прибавили в агрессии, но без Антона Курьянова стали слабее в большинстве.
«Рад, что у омской команды дела налаживаются. Она на двойном эмоциональном подъеме — новые тренеры, плюс новый костяк в атаке. Если учесть, что в Омске — крутые болельщики, которые тоже вырабатывают хоккейную энергию, то видим тройной эффект. Тут самый главный вопрос — надолго ли этого эффекта хватит? Вижу и позитивные, и негативные моменты», — сказал Рябыкин.
К позитивным изменениям тренер отнес более агрессивный и современный хоккей, увеличение прессинга на соперника и отсутствие ухода в откат. Именно такая игра, как отметил Рябыкин, ставилась при Бобе Хартли. Из негативных аспектов — игра в большинстве.
«Последний матч с „Куньлунем“ насторожил. Увидел скромную игру при „пять на четыре“ и слабую — при „пять на три“. Что бросилось в глаза. Все последние годы большинство в Омске ставил Антон Курьянов. У него были интересные для омских звезд заготовки, а некоторых ребят он буквально за руку водил по льду, расставлял, рисовал, предлагал. Во многом благодаря Курьянову и в чемпионский сезон, и все последние годы у „Авангарда“ большинство всегда входило в топ-4 по Лиге. А на некоторых отрезках было абсолютно лучшим», — считает тренер.
По мнению Рябыкина, если сейчас не работать с бригадами большинства должным образом, в плей-офф могут возникнуть серьезные проблемы.
«На пресс-конференции новый тренер сказал, что не было времени поработать над игрой спецкоманд. Это не удивило. Североамериканцы больше внимания стараются уделять общим аспектам игры. Тот же Майк Кинэн, классик канадской тренерской школы, вообще не работал над большинством. Он говорил, что есть мастера — и они на автомате обязаны решать и „пять на четыре“, и тем более „пять на три“ Для Омска вижу здесь проблемный момент. В „регулярке“ еще можно проскочить, но в плей-офф очень многое зависит от большинства», — добавил он.
Напомним, что ранее стала известна причина ухода из «Авангарда» генерального менеджера Евгения Забуги. По информации журналиста Шевченко, он покинул клуб из-за конфликта, возникшего во время подписания нападающего Наиля Якупова.