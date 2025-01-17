Экс-тренер «Авангарда» Рябыкин высказался об игре омского клуба при Ги Буше

Экс-главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал недавнюю победу своей бывшей команды над китайским «Куньлунем». Специалист высказался о работе в клубе канадца Ги Буше и заявил, что при нем «ястребы» прибавили в агрессии, но без Антона Курьянова стали слабее в большинстве.