«Домклик» назвал среднюю величину торга на вторичном рынке в России

Posted 17 января, 14:43
Published 17 января, 14:43
Modified 17 января, 14:46
Updated 17 января, 14:46
Исследование, в основу которого легли данные о квартирах, приобретенных через витрину «Домклик», охватывает период с декабря прошлого года по начало января текущего. Специалисты изучили ситуацию в 17 крупнейших регионах страны, среди которых — Москва и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
Согласно полученным данным, лидерами рейтинга стали Воронежская область и Краснодарский край: здесь скидки на вторичном рынке жилья сейчас составляют в среднем 11,4% и 11,3% соответственно. В Волгоградской области данный показатель составляет 7,6%.
В среднем по стране размер скидки на готовое жилье в период с декабря 2024 года по начало января 2025 года составляет 6%. Эксперты пояснили, что при покупке квартиры стоимостью около пяти миллионов рублей можно выторговать в среднем около трёхсот тысяч.
Минимальный размер скидок зафиксирован в Санкт-Петербурге, где владельцы в среднем готовы уступить лишь 3,3%. Замыкают список также Новосибирская область с показателем в 3,9% и Красноярский край с показателем 4%. Не очень уступчивы и продавцы в Москве и Подмосковье (4,1% и 4,5% соответственно). В Омской, Свердловской, Самарской областях и в Пермском крае данный показатель находится на уровне от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — от 6,2% до 6,7%, в Татарстане и в Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.
Специалисты «Домклик» также проследили динамику изменения скидок с июня прошлого года, когда массовая льготная ипотека была отменена. По их расчетам, в целом по России величина торга на вторичном рынке жилья за данный период почти не изменилась. Исключением стали Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели могут получить скидку более 11%.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что, несмотря на то, что ключевая ставка находится на весьма высоком уровне с конца 2023 года, спрос на жилье на вторичном рынке оставался стабильным вплоть до ноября прошлого года. Этот факт объясняет отсутствие заметного снижения цен и слабые изменения в поведении продавцов. По его словам, за последние полгода стоимость квадратного метра жилья изменилась на 1%, а величина торга снизилась на 0,2 п. п.
Лейпи также обратил внимание на то, что в последние месяцы ушедшего года темпы снижения спроса резко увеличились, поэтому в ближайшее время возможна более выраженная динамика.