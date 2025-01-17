«Домклик» назвал среднюю величину торга на вторичном рынке в России

Минимальный размер скидок зафиксирован в Санкт-Петербурге, где владельцы в среднем готовы уступить лишь 3,3%. Замыкают список также Новосибирская область с показателем в 3,9% и Красноярский край с показателем 4%. Не очень уступчивы и продавцы в Москве и Подмосковье (4,1% и 4,5% соответственно). В Омской, Свердловской, Самарской областях и в Пермском крае данный показатель находится на уровне от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — от 6,2% до 6,7%, в Татарстане и в Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.