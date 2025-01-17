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Posted 17 января, 10:17

Published 17 января, 10:17

Modified 17 января, 10:17

Updated 17 января, 10:17

Ги Буше и Дэйв Барр

«Более авторитетный»: Леонид Вайсфельд сравнил тренеров «Авангарда» Буше и Звягина

17 января 2025, 10:17
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше и Дэйв Барр
Хоккейный эксперт заявил, что игроки омской команды боятся Буше больше, чем предыдущего главного тренера.

Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о пятиматчевой победной серии «Авангарда». Омский клуб не проигрывал с начала года, одолев «Нефтехимик», «Ак Барс», «Северсталь», «Салават Юлаев и „Куньлунь“. Вайсфельд заявил, что Ги Буше как главный тренер более авторитетный, чем Звягин.

«Ситуация в „Авангарде“ похожа на то, что происходит в „Куньлуне“. Там очень неплохой состав, но команда в первой части сезона играла значительно ниже возможностей собранных в ней хоккеистов. На этом этапе Буше удалось организовать людей. Система была и у Звягина, но ему не удалось достучаться до команды. Судя по всему, Буше более авторитетный, игроки его больше боятся», — считает бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что главный тренер Сергей Звягин и тренер Антон Курьянов расторгли контракты с омским клубом в начале декабря. Несколькими днями ранее в соцсетях «Авангарда» объявили о заключении соглашения с новым тренером — канадцем Ги Буше, Звягин же занял должность исполняющего обязанности главного тренера.

После ухода из омского клуба Курьянов подписал контракт с «Локомотивом», а Звягин, по слухам, отправился в США, точнее в штат Мичиган, где проживает вместе с семьей.

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