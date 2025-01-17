«Более авторитетный»: Леонид Вайсфельд сравнил тренеров «Авангарда» Буше и Звягина

Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о пятиматчевой победной серии «Авангарда». Омский клуб не проигрывал с начала года, одолев «Нефтехимик», «Ак Барс», «Северсталь», «Салават Юлаев и „Куньлунь“. Вайсфельд заявил, что Ги Буше как главный тренер более авторитетный, чем Звягин.