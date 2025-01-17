2025 год объявлен Годом защитника Отечества: Путин подписал указ

Posted 17 января, 07:25
Published 17 января, 07:25
Modified 17 января, 07:28
Updated 17 января, 07:28
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2025 год станет Годом защитника Отечества. Эта инициатива связана с важной датой — 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель — сохранить историческую память, выразить благодарность ветеранам и подчеркнуть подвиг участников СВО.
В течение всего 2025 года в России пройдут различные мероприятия, посвященные подвигам защитников Родины. Для проведения Года защитника Отечества создадут специальный комитет, который будет отвечать за подготовку. Возглавит его руководитель Администрации Президента Антон Вайно.
Отметим, что мероприятия будут проходить не только в крупных городах, но и в регионах. Губернаторам и мэрам поручили организовать локальные события, чтобы каждый житель страны смог принять участие.
Напомним, 2024 год был Годом семьи. Ранее Город55 писал, что в следующем 2026 году Омск станет культурной столицей России.