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Posted 16 января, 14:27

Published 16 января, 14:27

Modified 16 января, 14:27

Updated 16 января, 14:27

Жителей северного района Омской области внезапно отключили от газа

Жителей северного района Омской области внезапно отключили от газа

16 января 2025, 14:27
Фото: 1MI.
Авария произошла в Тевризском районе.

Сегодня вечером в Тевризском районе Омской области произошло внезапное отключение газа. Об этом рассказал глава района Сергей Чебоксаров в своем телеграм-канале.

«Уважаемые Тевризяне! В газораспределительной сети произошел сбой, автоматически отключились абоненты АО „Тевризнефтегаз“ от природного газа. В настоящее время специалистами „АО Омскгазстройэксплуатация“ устраняются последствия сбоя», — написал глава района.

Он также добавил, что в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено.

Напомним, что недавно из-за аварии на теплосетях без воды и отопления остались жители двух многоквартирных домов по улице Завертяева.

Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Газ#Газификация#Новости#Природный газ#Газоснабжение#Отключение газа
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