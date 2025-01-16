Жителей северного района Омской области внезапно отключили от газа

Posted 16 января, 14:27
Published 16 января, 14:27
Modified 16 января, 14:27
Updated 16 января, 14:27
Сегодня вечером в Тевризском районе Омской области произошло внезапное отключение газа. Об этом рассказал глава района Сергей Чебоксаров в своем телеграм-канале.
«Уважаемые Тевризяне! В газораспределительной сети произошел сбой, автоматически отключились абоненты АО „Тевризнефтегаз“ от природного газа. В настоящее время специалистами „АО Омскгазстройэксплуатация“ устраняются последствия сбоя», — написал глава района.
Он также добавил, что в ближайшее время газоснабжение будет восстановлено.
Напомним, что недавно из-за аварии на теплосетях без воды и отопления остались жители двух многоквартирных домов по улице Завертяева.