В школе в Заозерном эвакуировались 10 омичей из-за загоревшихся холодильников

Posted 16 января, 03:52
Published 16 января, 03:52
Modified 16 января, 04:26
Updated 16 января, 04:26
МЧС Омской области сообщает, что 15 января в 16:40 в столовой одной из школ Советского округа на улице Тимофея Белозерова произошло возгорание. Огонь вспыхнул в зоне холодильников, что стало причиной эвакуации десяти человек, находившихся в здании. Все успели покинуть помещение самостоятельно, никто не пострадал.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Для тушения пожара, охватившего площадь в четыре «квадрата», прибыло 23 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. К 17:43 пламя было полностью потушено. В настоящий момент дознаватели выясняют причину возгорания.
Напомним, ранее Город55 писал о пожаре в жилой двухэтажке, где загорелся диван. В результате погиб мужчина.