В школе в Заозерном эвакуировались 10 омичей из-за загоревшихся холодильников

МЧС Омской области сообщает, что 15 января в 16:40 в столовой одной из школ Советского округа на улице Тимофея Белозерова произошло возгорание. Огонь вспыхнул в зоне холодильников, что стало причиной эвакуации десяти человек, находившихся в здании. Все успели покинуть помещение самостоятельно, никто не пострадал.