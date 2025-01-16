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Posted 16 января, 03:52

Published 16 января, 03:52

Modified 16 января, 04:26

Updated 16 января, 04:26

В омской школе произошел пожар из-за холодильников

В школе в Заозерном эвакуировались 10 омичей из-за загоревшихся холодильников

16 января 2025, 03:52
Фото: 1MI. В омской школе произошел пожар из-за холодильников
Открытый огонь потушили за час.

МЧС Омской области сообщает, что 15 января в 16:40 в столовой одной из школ Советского округа на улице Тимофея Белозерова произошло возгорание. Огонь вспыхнул в зоне холодильников, что стало причиной эвакуации десяти человек, находившихся в здании. Все успели покинуть помещение самостоятельно, никто не пострадал.

Видео: МЧС Омской области. Пламя охватило 4 квадратных метра

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Для тушения пожара, охватившего площадь в четыре «квадрата», прибыло 23 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. К 17:43 пламя было полностью потушено. В настоящий момент дознаватели выясняют причину возгорания.

Напомним, ранее Город55 писал о пожаре в жилой двухэтажке, где загорелся диван. В результате погиб мужчина.

Огонь на двух «квадратах»: диван стал очагом беды в Октябрьском округе Омска
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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Омская область#Школа#Эвакуация#МЧС#Техника#Спасатели#Возгорание
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