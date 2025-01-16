В Омской области возбудили уголовное дело из-за срубленной ели

Posted 16 января, 11:02
Published 16 января, 11:02
Modified 16 января, 11:04
Updated 16 января, 11:04
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области подвели итоги новогодних праздников. В пресс-службе ведомства рассказали, что всего лесхозы региона заготовили в декабре 9 468 деревьев, из которых были проданы 7 147.
«В нашем регионе хвойные деревья для зимних праздников заготавливают только на тех участках, где нужно провести рубки ухода и прореживания молодняков, — уточнили в Лесхозе. — Во время этих рубок часть подросших сосен убирают, чтобы дать больше пространства, света, питательных веществ оставшимся деревьям, а вырубленные деревья предлагают населению для праздничного украшения домов».
Некоторые жители области пытались раздобыть новогоднее дерево бесплатно. Особо «отличился» житель Большереченского района, срубивший ель на особо защитном участке леса. Поскольку стоимость нанесенного ущерба превысила 5 тысяч рублей, было возбуждено уголовное дело, и теперь нарушителя ждет суд.
Напомним: омичи с каждым годом все раньше начинают избавляться от главного символа новогоднего праздника. В 2025 году первые елки были замечены на мусорных площадках не позже 3 января.