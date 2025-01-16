В Омской области назначили начальника Главного государственно-правового управления

Чуклин занимал в ведомстве должность главы управления законопроектных работ и правовой экспертизы. С ноября 2024 года исполнял обязанности начальника Главного государственно-правового управления, после того, как со своего поста ушел прежний руководитель Антон Банников. К слову, Банников сейчас занимает должность заместителя министра здравоохранения.