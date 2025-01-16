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Posted 16 января, 07:32

Published 16 января, 07:32

Modified 16 января, 07:34

Updated 16 января, 07:34

Приказ о назначении подписал губернатор Виталий Хоценко

В Омской области назначили начальника Главного государственно-правового управления

16 января 2025, 07:32
Фото: Правительство Омской области. Приказ о назначении подписал губернатор Виталий Хоценко
Пост занял Александр Чуклин. Ранее он руководил в ведомстве управлением законопроектных работ и правовой экспертизы.

В Омской области главой госправового управления назначили Александра Чуклина. Распоряжение сегодня, 16 января, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Чуклина Александра Владимировича начальником Главного государственно-правового управления Омской области 16 января 2025 года сроком на один год», — говорится в документ.

Чуклин занимал в ведомстве должность главы управления законопроектных работ и правовой экспертизы. С ноября 2024 года исполнял обязанности начальника Главного государственно-правового управления, после того, как со своего поста ушел прежний руководитель Антон Банников. К слову, Банников сейчас занимает должность заместителя министра здравоохранения.

Начальник госправового управления Омской области Антон Банников ушел с поста
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Назначение#Виталий Хоценко#Александр Чуклин
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