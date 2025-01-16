В Омской области назначили начальника Главного государственно-правового управления

Posted 16 января, 07:32
Published 16 января, 07:32
Modified 16 января, 07:34
Updated 16 января, 07:34
В Омской области главой госправового управления назначили Александра Чуклина. Распоряжение сегодня, 16 января, подписал губернатор Виталий Хоценко.
«Назначить Чуклина Александра Владимировича начальником Главного государственно-правового управления Омской области 16 января 2025 года сроком на один год», — говорится в документ.
Чуклин занимал в ведомстве должность главы управления законопроектных работ и правовой экспертизы. С ноября 2024 года исполнял обязанности начальника Главного государственно-правового управления, после того, как со своего поста ушел прежний руководитель Антон Банников. К слову, Банников сейчас занимает должность заместителя министра здравоохранения.