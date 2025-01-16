В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

Posted 16 января, 08:56
Published 16 января, 08:56
Modified 16 января, 09:31
Updated 16 января, 09:31
Сегодня, 16 января, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с памятными объектами: депутатам предложили установить на старом здании Кадетского корпуса на улице Ленина мемориальную доску с именем погибшего на СВО.
Речь идет о Николае Данильченко, выпускнике Кадетского корпуса и Омского танкового института, который командовал танковым взводом и погиб 25 сентября 2022 года. При жизни он был награжден медалями «Суворова», «За отвагу» и «За боевые отличия», посмертно — званием Героя Российской Федерации. Установить мемориальную доску предложил отец Данильченко, взявший на себя все расходы на изготовление, установку и содержание. Топонимическая комиссия эту идею поддержала, а докладчиком в Горсовете стал глава Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев.
«Установка мемориальной доски увековечит память о Н. И. Данильченко, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — уточняется в пояснительной записке.
Депутаты поддержали инициативу. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов.