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Posted 16 января, 08:56

Published 16 января, 08:56

Modified 16 января, 09:31

Updated 16 января, 09:31

Омские депутаты одобрили установку памятной доски на стене Кадетского корпуса

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

16 января 2025, 08:56
Фото: 1MI.

Омские депутаты одобрили установку памятной доски на стене Кадетского корпуса

Николай Данильченко получил посмертно звание Героя России.

Сегодня, 16 января, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки был связан с памятными объектами: депутатам предложили установить на старом здании Кадетского корпуса на улице Ленина мемориальную доску с именем погибшего на СВО.

Речь идет о Николае Данильченко, выпускнике Кадетского корпуса и Омского танкового института, который командовал танковым взводом и погиб 25 сентября 2022 года. При жизни он был награжден медалями «Суворова», «За отвагу» и «За боевые отличия», посмертно — званием Героя Российской Федерации. Установить мемориальную доску предложил отец Данильченко, взявший на себя все расходы на изготовление, установку и содержание. Топонимическая комиссия эту идею поддержала, а докладчиком в Горсовете стал глава Центрального округа Омска Амангельды Мендубаев.

«Установка мемориальной доски увековечит память о Н. И. Данильченко, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — уточняется в пояснительной записке.

Депутаты поддержали инициативу. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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