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Posted 16 января, 08:38

Published 16 января, 08:38

Modified 16 января, 08:40

Updated 16 января, 08:40

В Омске на Завертяева два многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии

В Омске на Завертяева два многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии

16 января 2025, 08:38
Фото: 1MI.
На месте работают сотрудники «Тепловой компании».

В Омске на улице Завертяева сегодня, 16 января, без горячей воды и отопления остались жители двух многоквартирных домов, сообщили Городу55 в «Тепловой компании».

Сейчас рабочие устраняют повреждение трубы на улице Завертяева, 16.

«Работы проводятся как на подающем, так и на обратном трубопроводе. На объекте задействованы все необходимые ресурсы и специалисты. Наши сотрудники прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в дома жителей», — сообщили в «Тепловой компании».

В ближайшее время коммунальные услуги обещали восстановить.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Отопление#Авария#Горячая вода#Тепловая компания#Трубопровод#Коммунальная авария
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