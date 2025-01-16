В Омске на Завертяева два многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии

Posted 16 января, 08:38
Published 16 января, 08:38
Modified 16 января, 08:40
Updated 16 января, 08:40
В Омске на улице Завертяева сегодня, 16 января, без горячей воды и отопления остались жители двух многоквартирных домов, сообщили Городу55 в «Тепловой компании».
Сейчас рабочие устраняют повреждение трубы на улице Завертяева, 16.
«Работы проводятся как на подающем, так и на обратном трубопроводе. На объекте задействованы все необходимые ресурсы и специалисты. Наши сотрудники прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу тепла и горячей воды в дома жителей», — сообщили в «Тепловой компании».
В ближайшее время коммунальные услуги обещали восстановить.
Ранее Город55 рассказывал об отключении холодной воды. На улице Волховстроя будут проводить ремонтные работы.