В Омске на целый день от воды отключат несколько сотен квартир. Публикуем адреса

Posted 16 января, 08:00
Published 16 января, 08:00
Modified 16 января, 08:02
Updated 16 января, 08:02
В следующий четверг, 23 января, несколько многоквартирных домов в Центральном округе Омска останутся без воды. Информация появилась на сайте «Водоканала».
Ремонтные работы пройдут с 11:00 до 24:00 на улице Волховстроя. Под отключение попадут следующие адреса:
В «Водоканале» принесли извинения за неудобства и попросили жителей запастись водой.
Ранее Город55 публиковал график отключений телерадиосигнала из-за профилактических работ.