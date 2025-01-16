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Posted 16 января, 08:00

Published 16 января, 08:00

Modified 16 января, 08:02

Updated 16 января, 08:02

Жителям рекомендуют запастись водой

В Омске на целый день от воды отключат несколько сотен квартир. Публикуем адреса

16 января 2025, 08:00
Фото: 1MI. Жителям рекомендуют запастись водой

В Омске несколько многоэтажек на целый день останутся без воды

«Водоканал» будет проводить работы на улице Волховстроя.

В следующий четверг, 23 января, несколько многоквартирных домов в Центральном округе Омска останутся без воды. Информация появилась на сайте «Водоканала».

Ремонтные работы пройдут с 11:00 до 24:00 на улице Волховстроя. Под отключение попадут следующие адреса:

  • Ул. Кемеровская, 17;
  • Ул. Волховстроя, 18, 20;
  • Ул. 5-й Армии, 10, 10/1, 10/2.

В «Водоканале» принесли извинения за неудобства и попросили жителей запастись водой.

Ранее Город55 публиковал график отключений телерадиосигнала из-за профилактических работ.

Телерадиоканалы исчезнут: в Омской области ожидаются перерывы в вещании
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#Евгений Игишев#Омск#Водоканал#Отключение воды#Ремонтные работы#Абоненты
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