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Posted 16 января, 12:19

Published 16 января, 12:19

Modified 16 января, 13:06

Updated 16 января, 13:06

Для абитуриентов будет доступно более 700 бюджетных мест

В ОмГУ рассказали, сколько бюджетных мест ждет абитуриентов в 2025 году

16 января 2025, 12:19
Фото: Изображение Midjourney. Для абитуриентов будет доступно более 700 бюджетных мест
Всего предусмотрено 724 бюджетных места, большая часть из них — для поступающих на бакалавриат и специалитет.

В этом году ОмГУ им. Достоевского выделил 724 бюджетных места, они распределились так: 587 — на бакалавриат и специалитет, 128 — в магистратуру, 9 — в аспирантуру. Еще 100 предназначено для поступающих в институт среднего профессионального образования.

Больше всего «бюджета» оказалось на факультете цифровых технологий и кибербезопасности: 55 — «Программирование и информационные технологии», 47 — «Анализ безопасности компьютерных систем». Еще 24-25 досталось факультетам «Технологии разработки ПО» и «Разработка приложений, компьютерный дизайн и цифровые стартапы».

Химический факультет в этом году получил 90 бюджетных мест («Химия новых органических материалов и лекарственных препаратов», «Технология переработки нефти и органического синтеза», «Управление природопользованием и экологическая экспертиза»), физический факультет — 49 мест («Когнитивные системы связи и искусственный интеллект», «Физика и моделирование современных материалов», «Биомедицинская техника и медико-технические технологии»).

Также бюджетные места доступны на факультетах истории, теологии, международных отношений, экономики, психологии и менеджмента.

Напомним, что с этого года абитуриенты омских вузов смогут получать дополнительные баллы при поступлении за победу в ИТ-чемпионатах.

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