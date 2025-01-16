В ОмГУ рассказали, сколько бюджетных мест ждет абитуриентов в 2025 году

Posted 16 января, 12:19
Published 16 января, 12:19
Modified 16 января, 13:06
Updated 16 января, 13:06
В этом году ОмГУ им. Достоевского выделил 724 бюджетных места, они распределились так: 587 — на бакалавриат и специалитет, 128 — в магистратуру, 9 — в аспирантуру. Еще 100 предназначено для поступающих в институт среднего профессионального образования.
Больше всего «бюджета» оказалось на факультете цифровых технологий и кибербезопасности: 55 — «Программирование и информационные технологии», 47 — «Анализ безопасности компьютерных систем». Еще 24-25 досталось факультетам «Технологии разработки ПО» и «Разработка приложений, компьютерный дизайн и цифровые стартапы».
Химический факультет в этом году получил 90 бюджетных мест («Химия новых органических материалов и лекарственных препаратов», «Технология переработки нефти и органического синтеза», «Управление природопользованием и экологическая экспертиза»), физический факультет — 49 мест («Когнитивные системы связи и искусственный интеллект», «Физика и моделирование современных материалов», «Биомедицинская техника и медико-технические технологии»).
Также бюджетные места доступны на факультетах истории, теологии, международных отношений, экономики, психологии и менеджмента.
Напомним, что с этого года абитуриенты омских вузов смогут получать дополнительные баллы при поступлении за победу в ИТ-чемпионатах.