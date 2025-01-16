В ОмГУ рассказали, сколько бюджетных мест ждет абитуриентов в 2025 году

В этом году ОмГУ им. Достоевского выделил 724 бюджетных места, они распределились так: 587 — на бакалавриат и специалитет, 128 — в магистратуру, 9 — в аспирантуру. Еще 100 предназначено для поступающих в институт среднего профессионального образования.