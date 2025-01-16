В министерствах Омской области скоро станет больше чиновников

Posted 16 января, 14:17
Published 16 января, 14:17
Modified 16 января, 14:35
Updated 16 января, 14:35
В преддверии появления в Омской области министерства науки, высшего образования и технологического развития в ряде других ведомств изменилась численность работников. Напомним, что новое министерство будет выделено из состава министерства промышленности и научно-технического развития, а минпром, в свою очередь, станет называться «министерство промышленности и торговли».
Из указа губернатора Виталия Хоценко следует, что в последнем будет работать 48 человек, что на восемь больше, чем сейчас. В новое министерство же придет 26 специалистов.
При этом сократится количество сотрудников министерства здравоохранения, ранее было 100 человек, теперь будет 99. На одного работника меньше также станет в министерстве природы, теперь штат будет состоять из 51 человека. Такое же уменьшение в министерстве цифрового развития (специалистов стало 19 вместо 21), министерстве внутренней политики (54 вместо 55), министерстве строительства (с 79 до 78), транспорта (58 вместо 60), труда (220 вместо 222), финансов (126 вместо 128), экономического развития (112 вместо 128), госинспекции по надзору за состоянием самоходных машин (62 вместо 63).