В министерствах Омской области скоро станет больше чиновников

При этом сократится количество сотрудников министерства здравоохранения, ранее было 100 человек, теперь будет 99. На одного работника меньше также станет в министерстве природы, теперь штат будет состоять из 51 человека. Такое же уменьшение в министерстве цифрового развития (специалистов стало 19 вместо 21), министерстве внутренней политики (54 вместо 55), министерстве строительства (с 79 до 78), транспорта (58 вместо 60), труда (220 вместо 222), финансов (126 вместо 128), экономического развития (112 вместо 128), госинспекции по надзору за состоянием самоходных машин (62 вместо 63).