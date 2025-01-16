В ауле Артакшил Омской области газифицирована школа

Posted 16 января, 11:20
Published 16 января, 11:20
Modified 16 января, 11:22
Updated 16 января, 11:22
Для этого в рамках догазификации методом горизонтально-наклонного бурения был проложен газопровод протяженностью 100 м, выполнена врезка в действующую сеть газораспределения, подключено газовое оборудование котельной.
«Ранее здание отапливалось с помощью угля. С приходом сетевого газа более 40 школьников будут учиться в комфортных условиях», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Справка
АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.