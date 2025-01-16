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Posted 16 января, 11:20

Published 16 января, 11:20

Modified 16 января, 11:22

Updated 16 января, 11:22

В ауле Артакшил Омской области газифицирована школа

В ауле Артакшил Омской области газифицирована школа

16 января 2025, 11:20
Фото: АО «Омскоблгаз».
Специалисты «Омскоблгаз» подключили к газовым сетям новую модульную котельную для теплоснабжения общеобразовательной школы в ауле Артакшил Шербакульского района Омской области.
Фото: АО «Омскоблгаз»

Для этого в рамках догазификации методом горизонтально-наклонного бурения был проложен газопровод протяженностью 100 м, выполнена врезка в действующую сеть газораспределения, подключено газовое оборудование котельной.

«Ранее здание отапливалось с помощью угля. С приходом сетевого газа более 40 школьников будут учиться в комфортных условиях», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

 

Справка

АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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