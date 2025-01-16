gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 06:38

Published 16 января, 06:38

Modified 16 января, 06:40

Updated 16 января, 06:40

Монтаж конструкций в парке должны завершить к концу апреля

Стало известно, зачем в омском Парке Победы установят огромный мультимедийный экран

16 января 2025, 06:38
Фото: gorod55.ru. Монтаж конструкций в парке должны завершить к концу апреля

В Парке Победы омичам расскажут о войне на мультимедийной «Стене Памяти»

«Стена Памяти» будет представлять из себя сооружение длиной 24 метра и высотой 3 метра. Визуально экран разделят на 5 тематических блоков, каждый из которых будет соответствовать определенному периоду войны.

В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что будут транслировать на огромных медиаэкранах в Парке Победы. Напомним, конструкции должны установить до 30 апреля, сейчас идет поиск подрядчика. Также работы по установке светодиодного экрана включены в контракт по благоустройству парка.

Сооружение длиной 24 метра и высотой 3 метра назвали «Стеной Памяти». Визуально экран разделят на 5 тематических блоков, каждый из которых будет соответствовать определенному периоду войны.

«Проект представляет собой веб-приложение, которое будет транслироваться на пяти экранах, и должно включать в себя несколько разделов с информационным контентом, а также взаимодействовать с системой управления для навигации. Основные функции включают доступ к патриотическому сайту, поиск данных о красноармейцах и отображение другого информационного контента», — рассказали Городу55 в минкульте.

Сейчас в министерстве культуры готовят контент по архивным материалам. К работе привлекли краеведов, историков и ветеранские организации. Уже подготовлены справки о жизни 32 районов Омской области в период ВОВ, информация о Героях Советского Союза — уроженцах Омской области.

В омском Парке Победы к 9 Мая планируют поставить экран в «звездном» обрамлении
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Великая Отечественная война#9 мая#Парк Победы#День Победы 9 Мая#Патриотизм#Архивные материалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика