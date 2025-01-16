Стало известно, зачем в омском Парке Победы установят огромный мультимедийный экран

В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что будут транслировать на огромных медиаэкранах в Парке Победы. Напомним, конструкции должны установить до 30 апреля, сейчас идет поиск подрядчика. Также работы по установке светодиодного экрана включены в контракт по благоустройству парка.