Стало известно, зачем в омском Парке Победы установят огромный мультимедийный экран

Posted 16 января, 06:38
Published 16 января, 06:38
Modified 16 января, 06:40
Updated 16 января, 06:40
В министерстве культуры Омской области Городу55 рассказали, что будут транслировать на огромных медиаэкранах в Парке Победы. Напомним, конструкции должны установить до 30 апреля, сейчас идет поиск подрядчика. Также работы по установке светодиодного экрана включены в контракт по благоустройству парка.
Сооружение длиной 24 метра и высотой 3 метра назвали «Стеной Памяти». Визуально экран разделят на 5 тематических блоков, каждый из которых будет соответствовать определенному периоду войны.
«Проект представляет собой веб-приложение, которое будет транслироваться на пяти экранах, и должно включать в себя несколько разделов с информационным контентом, а также взаимодействовать с системой управления для навигации. Основные функции включают доступ к патриотическому сайту, поиск данных о красноармейцах и отображение другого информационного контента», — рассказали Городу55 в минкульте.
Сейчас в министерстве культуры готовят контент по архивным материалам. К работе привлекли краеведов, историков и ветеранские организации. Уже подготовлены справки о жизни 32 районов Омской области в период ВОВ, информация о Героях Советского Союза — уроженцах Омской области.