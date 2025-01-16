Сегодня в Омске: сокращение чиновников, топ дорогого жилья и крещенские купания

Совсем скоро, в воскресенье 19 января, православный мир будет отмечать Крещение Господне. В этот день все верующие посещают церковную службу, по традиции, многие также окунаются в прорубь. Город55 выяснил, где будут находиться купели в этом году и какие меры безопасности надо соблюдать во время крещенского купания.