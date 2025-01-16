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Posted 16 января, 14:40

Published 16 января, 14:40

Modified 16 января, 15:11

Updated 16 января, 15:11

Иллюстрация

Сегодня в Омске: сокращение чиновников, топ дорогого жилья и крещенские купания

16 января 2025, 14:40
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских министерствах стало меньше сотрудников

Скоро в Омской области появится новое министерство — науки, высшего образования и технологического развития. Перед этим ряде других ведомств изменилась численность работников. Во многих ведомствах стало на одного или два сотрудника меньше, самое большое сокращение же произошло в министерстве экономического развития, его покинут сразу 16 человек.

В министерствах Омской области скоро станет больше чиновников
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Новость №2. Омская квартира вошла в топ дорого жилья в Сибири

Шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» оказалась на пятом месте рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Общая площадь квартиры с двумя этажами составляет 238 квадратных метров, а жилая — 150. Стоимость аренды таких апартаментов — 150 тысяч рублей в месяц.

Квартира в омском «Старгороде» вошла в топ дорогого арендного жилья в Сибири
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Новость №3. Места для крещенских купаний в Омске

Совсем скоро, в воскресенье 19 января, православный мир будет отмечать Крещение Господне. В этот день все верующие посещают церковную службу, по традиции, многие также окунаются в прорубь. Город55 выяснил, где будут находиться купели в этом году и какие меры безопасности надо соблюдать во время крещенского купания.

Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием
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