Сегодня в Омске: сокращение чиновников, топ дорогого жилья и крещенские купания

Posted 16 января, 14:40
Published 16 января, 14:40
Modified 16 января, 15:11
Updated 16 января, 15:11
Новость №1. В омских министерствах стало меньше сотрудников
Скоро в Омской области появится новое министерство — науки, высшего образования и технологического развития. Перед этим ряде других ведомств изменилась численность работников. Во многих ведомствах стало на одного или два сотрудника меньше, самое большое сокращение же произошло в министерстве экономического развития, его покинут сразу 16 человек.
Новость №2. Омская квартира вошла в топ дорого жилья в Сибири
Шестикомнатная квартира в омском микрорайоне «Старгород» оказалась на пятом месте рейтинга самого дорогого арендного жилья в Сибири. Общая площадь квартиры с двумя этажами составляет 238 квадратных метров, а жилая — 150. Стоимость аренды таких апартаментов — 150 тысяч рублей в месяц.
Новость №3. Места для крещенских купаний в Омске
Совсем скоро, в воскресенье 19 января, православный мир будет отмечать Крещение Господне. В этот день все верующие посещают церковную службу, по традиции, многие также окунаются в прорубь. Город55 выяснил, где будут находиться купели в этом году и какие меры безопасности надо соблюдать во время крещенского купания.