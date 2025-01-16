С 2025 года омские абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вуз

Минцифры Омской области сообщает, что с 2025 года абитуриенты омских вузов смогут получать дополнительные баллы за победу в ИТ-чемпионатах. Этот шаг будет поддержан региональными университетами, такими как ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ, СибАДИ, ОмГУПС и ОмГАУ, для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Чемпионат проводится при поддержке Виталия Хоценко.