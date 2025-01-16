С 2025 года омские абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вуз

Posted 16 января, 06:30
Published 16 января, 06:30
Modified 16 января, 07:33
Updated 16 января, 07:33
Минцифры Омской области сообщает, что с 2025 года абитуриенты омских вузов смогут получать дополнительные баллы за победу в ИТ-чемпионатах. Этот шаг будет поддержан региональными университетами, такими как ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ, СибАДИ, ОмГУПС и ОмГАУ, для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Чемпионат проводится при поддержке Виталия Хоценко.
В прошлом году ИТ-марафон привлек более 6000 участников — дошкольников, школьников и студентов из разных регионов. По словам заместителя министра цифрового развития и связи Омской области Натальи Шилкиной, победители чемпионатов смогут получить от 1 до 4 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы региона.
«ИТ-марафон», реализуемый Министерством цифрового развития и связи Омской области это масштабный проект, в котором наши сотрудники и студенты были задействованы и как организаторы, и как участники. Работа над реальными кейсами крупнейших ИТ-компаний позволяет обучающимся получить ценный опыт и навыки ИТ-специалистов и уже в самом начале своей карьеры быть готовыми к решению сложных задач», — подчеркнул и. о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
В этом году участники смогут состязаться в шести чемпионатах по различным темам. Напомним, ранее Город55 писал, что с 2026 года вузы Омской области откажутся от привычной системы образования.