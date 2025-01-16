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Posted 16 января, 06:30

Published 16 января, 06:30

Modified 16 января, 07:33

Updated 16 января, 07:33

ИТ-чемпионаты Омской области: как победа может повлиять на поступление в вуз

С 2025 года омские абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вуз

16 января 2025, 06:30
Фото: Минцифры Омской области. ИТ-чемпионаты Омской области: как победа может повлиять на поступление в вуз
Победителям ИТ-чемпионатов добавят от 1 до 4 баллов к результатам ЕГЭ.

Минцифры Омской области сообщает, что с 2025 года абитуриенты омских вузов смогут получать дополнительные баллы за победу в ИТ-чемпионатах. Этот шаг будет поддержан региональными университетами, такими как ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУ, СибАДИ, ОмГУПС и ОмГАУ, для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Чемпионат проводится при поддержке Виталия Хоценко.

Омичи получат до 4 баллов к ЕГЭ
Омичи получат до 4 баллов к ЕГЭ
Омичи получат до 4 баллов к ЕГЭ
Омичи получат до 4 баллов к ЕГЭ. Фото: Минцифры Омской области

В прошлом году ИТ-марафон привлек более 6000 участников — дошкольников, школьников и студентов из разных регионов. По словам заместителя министра цифрового развития и связи Омской области Натальи Шилкиной, победители чемпионатов смогут получить от 1 до 4 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы региона.

«ИТ-марафон», реализуемый Министерством цифрового развития и связи Омской области это масштабный проект, в котором наши сотрудники и студенты были задействованы и как организаторы, и как участники. Работа над реальными кейсами крупнейших ИТ-компаний позволяет обучающимся получить ценный опыт и навыки ИТ-специалистов и уже в самом начале своей карьеры быть готовыми к решению сложных задач», — подчеркнул и. о. ректора ОмГТУ Павел Корчагин.

В этом году участники смогут состязаться в шести чемпионатах по различным темам. Напомним, ранее Город55 писал, что с 2026 года вузы Омской области откажутся от привычной системы образования.

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#Диана Рязанцева#Образование#Омск#ЕГЭ#Вуз#СибАДИ#ОмГПУ#ОмГУ#Минцифры#ОмГУПС#ОмГТУ#Виталий Хоценко#ОмГАУ#Абитуриенты#Цифровое развитие
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