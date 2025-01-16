Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя

Несмотря на любовь омичей к необычным именам, традиционные варианты продолжают занимать первые строчки. Так, с начала 2025 года самыми популярными именами для девочек стали Анна (13), Ева (12), Василиса и Мария (по 9), Полина (8). Среди мальчиков чаще всего новорожденных называли Михаил (20), Матвей (13), Дмитрий и Артем (по 11), Иван (10).