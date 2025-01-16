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Posted 16 января, 07:47

Published 16 января, 07:47

Modified 16 января, 07:49

Updated 16 января, 07:49

В Омской области родилась «лунная красавица»

Родившейся в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя

16 января 2025, 07:47
Фото: 1MI.

В Омской области родилась «лунная красавица»

Наряду с традиционными вариантами омичи выбирали необычные имена.

На портале ЗАГС появилась информация о том, как омичи называют своих новорожденных детей.

Среди редких имен для девочек выделяются Забава, Агата, Айгерим, Каролина, Снежана. У мальчиков необычными стали Алимхан, Василий, Эмин, Ильдар, Ерасыл.

Редкие имена для новорожденных в Омской области
Популярные имена для новорожденных в Омской области
Популярные имена для новорожденных в Омской области за 2024 год
Редкие имена для новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Интересно, что некоторые редкие имена имеют глубокие культурные или исторические корни. Например, имя Айгерим, популярное в тюркских странах, состоит из двух частей: «Ай» означает «луна», а «керим» — «красавица», что в переводе звучит как «лунная красавица».

Несмотря на любовь омичей к необычным именам, традиционные варианты продолжают занимать первые строчки. Так, с начала 2025 года самыми популярными именами для девочек стали Анна (13), Ева (12), Василиса и Мария (по 9), Полина (8). Среди мальчиков чаще всего новорожденных называли Михаил (20), Матвей (13), Дмитрий и Артем (по 11), Иван (10).

В прошлом году в Омской области тоже доминировали классические имена. Девочек чаще всего называли София (297), Анна (290), Ева (264), Мария (216), Варвара (215). Среди мальчиков лидировали Михаил (325), Александр (300), Артем (287), Максим (241) и Матвей (237).

Примечательно, что некоторые семьи отдают предпочтение именам с особым значением или символизмом. Например, имя София, ставшее самым популярным у девочек, в переводе с греческого означает «мудрость». А имя Михаил, которое лидирует у мальчиков, связано с архангелом Михаилом, символизирующим защиту и справедливость.

Напомним, в 2024 году родилось только 13 962 ребенка, что на 7,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

На 8% меньше: в прошлом году в Омской области родилось только 13 962 ребенка
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#ЗАГС#Редкие имена#Новорожденные#Имя#Девочки#Мальчики
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