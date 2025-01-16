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Posted 16 января, 02:27

Published 16 января, 02:27

Modified 16 января, 02:33

Updated 16 января, 02:33

После скандального ДТП в Полтавском районе Омской области сменилось руководство

После скандального ДТП в Полтавском районе Омской области сменилось руководство

16 января 2025, 02:27
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко.
С 18 октября обязанности главы района исполняет первый заместитель.

В Полтавском районе произошли изменения в руководстве — исполняет обязанности главы Валерия Никитина, которая ранее занимала должность первого заместителя. Однако с назначением нового руководителя возникла проблема: жители района стали меньше проявлять инициативу в подаче предложений по проектам местного бюджетирования. Если в прошлом году было предложено шесть проектов, то в этом году — только два.

В рамках подготовки к юбилею Великой Отечественной войны, одним из значимых проектов станет обновление мемориала, посвященного героям ВОВ. Параллельно в соседнем Шербакульском районе также обсуждались инициативные проекты. Глава района Александр Молоканов сообщил, что в этом году будет построена спортивная площадка в селе Солнцево, а в Шербакуле обустроят новые тротуары. Кроме того, обсудили подготовку к 9 Мая: главная цель — уделить внимание каждому ветерану.

Напомним, ранее Город55 писал, что глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку после скандального ДТП, в котором он оказался замешан. Авария произошла еще в мае 2024 года.

Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП
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#Диана Рязанцева#Омск#Великая Отечественная война#Ветераны#9 мая#Полтавский район#Мемориал#Спортивная площадка#Шербакуль#Бюджетирование
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