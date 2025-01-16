После скандального ДТП в Полтавском районе Омской области сменилось руководство

Posted 16 января, 02:27
Published 16 января, 02:27
Modified 16 января, 02:33
Updated 16 января, 02:33
В Полтавском районе произошли изменения в руководстве — исполняет обязанности главы Валерия Никитина, которая ранее занимала должность первого заместителя. Однако с назначением нового руководителя возникла проблема: жители района стали меньше проявлять инициативу в подаче предложений по проектам местного бюджетирования. Если в прошлом году было предложено шесть проектов, то в этом году — только два.
В рамках подготовки к юбилею Великой Отечественной войны, одним из значимых проектов станет обновление мемориала, посвященного героям ВОВ. Параллельно в соседнем Шербакульском районе также обсуждались инициативные проекты. Глава района Александр Молоканов сообщил, что в этом году будет построена спортивная площадка в селе Солнцево, а в Шербакуле обустроят новые тротуары. Кроме того, обсудили подготовку к 9 Мая: главная цель — уделить внимание каждому ветерану.
Напомним, ранее Город55 писал, что глава Полтавского района Милашенко ушел в отставку после скандального ДТП, в котором он оказался замешан. Авария произошла еще в мае 2024 года.