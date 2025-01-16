После скандального ДТП в Полтавском районе Омской области сменилось руководство

В Полтавском районе произошли изменения в руководстве — исполняет обязанности главы Валерия Никитина, которая ранее занимала должность первого заместителя. Однако с назначением нового руководителя возникла проблема: жители района стали меньше проявлять инициативу в подаче предложений по проектам местного бюджетирования. Если в прошлом году было предложено шесть проектов, то в этом году — только два.