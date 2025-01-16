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Posted 16 января, 15:38

Published 16 января, 15:38

Modified 16 января, 17:08

Updated 16 января, 17:08

По Омской области ударят сибирские морозы до -33

По Омской области ударят сибирские морозы до -33

16 января 2025, 15:38
Фото: 1MI.
Когда ждать очень низкой температуры воздуха — подробности в материале.

По данным сервиса визуализации Ventusky, в Омскую область придет резкое похолодание с 22 января. В этот день температура воздуха опустится до -23 градусов, а 23-го числа будет в пределах -19… -22 градусов.

После недолгого потепления 26 января в регион вернутся морозы. Столбик термометра начнет понижаться до -26… -28 градусов, а ночью 27 января — до -33 градусов. 28 и 29 января прогнозируют -13… -15 градусов, а в предпоследний день месяца, 30 января, антициклон с Казахстана снова принесет в Омскую область холода. Температура воздуха вновь опустится до -27… -31 градуса.

Прогноз погоды на конец января
Прогноз погоды на конец января. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что на следующей неделе на Омскую область обрушится череда сильных снегопадов.

На Омскую область обрушится череда мощных снегопадов и аномалий
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#Ольга Скворцова#Общество#Омская область#Похолодание#Температура#Снегопады#Морозы#Антициклон
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