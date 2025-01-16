По Омской области ударят сибирские морозы до -33

После недолгого потепления 26 января в регион вернутся морозы. Столбик термометра начнет понижаться до -26… -28 градусов, а ночью 27 января — до -33 градусов. 28 и 29 января прогнозируют -13… -15 градусов, а в предпоследний день месяца, 30 января, антициклон с Казахстана снова принесет в Омскую область холода. Температура воздуха вновь опустится до -27… -31 градуса.