По Омской области ударят сибирские морозы до -33

Posted 16 января, 15:38
Published 16 января, 15:38
Modified 16 января, 17:08
Updated 16 января, 17:08
По данным сервиса визуализации Ventusky, в Омскую область придет резкое похолодание с 22 января. В этот день температура воздуха опустится до -23 градусов, а 23-го числа будет в пределах -19… -22 градусов.
После недолгого потепления 26 января в регион вернутся морозы. Столбик термометра начнет понижаться до -26… -28 градусов, а ночью 27 января — до -33 градусов. 28 и 29 января прогнозируют -13… -15 градусов, а в предпоследний день месяца, 30 января, антициклон с Казахстана снова принесет в Омскую область холода. Температура воздуха вновь опустится до -27… -31 градуса.