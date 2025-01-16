Парад планет в 2025 году: когда ждать уникальное астрономическое событие

Posted 16 января, 07:32
Published 16 января, 07:32
Modified 16 января, 07:40
Updated 16 января, 07:40
21 января и 28 февраля 2025 года планеты нашей солнечной системы расположатся с одной стороны от Солнца. Однако, как сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман, лишь февральское событие можно назвать парадом планет.
По сути «парад планет» — разговорное выражение. С научной точки зрения это явление называется «выравнивание». Это уникальное явление, когда несколько планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца. В зависимости от количества участвующих планет астрономы выделяют несколько видов этого явления:
Парад планет произойдет 21 января, близко друг к другу окажутся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. 28 февраля в ряд выстроятся семь планет, включая Меркурий. Видно глазом будет только Венеру, а увидеть Меркурий удастся лишь при ясной погоде. Лучше всего наблюдаются планеты в 5-6 утра в предрассветном небе.
«У нас в Солнечной системе 8 больших планет (от Меркурия до Нептуна). Великий, во времена Плутона, был, когда 9 планет в одном секторе (на одной линии не выстроятся, нет соразмерности периодов обращения) — раз в 10 тысяч лет. Малый парад — когда в одном секторе только планеты видимые глазом, происходит раз в 20 или 40 лет в зависимости от величины сближения», — рассказал астроном, директор омского планетария Владимир Крупко.
Астрологи советуют в дни парада планет отказаться от вредных привычек и любых начинаний из-за неблагоприятного воздействия этого времени. Людям стоит не спешить с делами, тщательно анализируя каждое действие. Новое и сложное лучше отложить на время, когда парад планет завершится.