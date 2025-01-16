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Posted 16 января, 07:32

Published 16 января, 07:32

Modified 16 января, 07:40

Updated 16 января, 07:40

Парад планет в 2025 году: когда ждать уникальное астрономическое событие

Парад планет в 2025 году: когда ждать уникальное астрономическое событие

16 января 2025, 07:32
Фото: Изображение Midjourney.
Для астрономов и любителей звездного неба новый год обещает быть насыщенным.

21 января и 28 февраля 2025 года планеты нашей солнечной системы расположатся с одной стороны от Солнца. Однако, как сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман, лишь февральское событие можно назвать парадом планет.

По сути «парад планет» — разговорное выражение. С научной точки зрения это явление называется «выравнивание». Это уникальное явление, когда несколько планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца. В зависимости от количества участвующих планет астрономы выделяют несколько видов этого явления:

  • мини (три объекта)
  • малый (четыре объекта)
  • большой (пять или шесть объектов)
  • великий или полный (все планеты Солнечной системы)

Парад планет произойдет 21 января, близко друг к другу окажутся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. 28 февраля в ряд выстроятся семь планет, включая Меркурий. Видно глазом будет только Венеру, а увидеть Меркурий удастся лишь при ясной погоде. Лучше всего наблюдаются планеты в 5-6 утра в предрассветном небе.

«У нас в Солнечной системе 8 больших планет (от Меркурия до Нептуна). Великий, во времена Плутона, был, когда 9 планет в одном секторе (на одной линии не выстроятся, нет соразмерности периодов обращения) — раз в 10 тысяч лет. Малый парад — когда в одном секторе только планеты видимые глазом, происходит раз в 20 или 40 лет в зависимости от величины сближения», — рассказал астроном, директор омского планетария Владимир Крупко.

Астрологи советуют в дни парада планет отказаться от вредных привычек и любых начинаний из-за неблагоприятного воздействия этого времени. Людям стоит не спешить с делами, тщательно анализируя каждое действие. Новое и сложное лучше отложить на время, когда парад планет завершится.

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#Ольга Скворцова#Наука#Астрономия#Владимир Крупко#Сатурн#Солнечная система#Венера#Астрология#Парад планет
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