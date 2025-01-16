Парад планет в 2025 году: когда ждать уникальное астрономическое событие

Парад планет произойдет 21 января, близко друг к другу окажутся шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. 28 февраля в ряд выстроятся семь планет, включая Меркурий. Видно глазом будет только Венеру, а увидеть Меркурий удастся лишь при ясной погоде. Лучше всего наблюдаются планеты в 5-6 утра в предрассветном небе.