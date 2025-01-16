gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 09:08

Published 16 января, 09:08

Modified 16 января, 09:10

Updated 16 января, 09:10

Омичей предупредили об опасной икре на прилавках от неизвестного производителя

Опасный деликатес. Омичей предупредили об икре сомнительного производства

16 января 2025, 09:08
Фото: 1MI.

Омичей предупредили об опасной икре на прилавках от неизвестного производителя

В случае обнаружения такой икры в магазинах, покупателям рекомендуют обратиться в региональный Роспотребнадзор.

В омском Роспотребнадзоре сообщили об опасной лососевой икре, которая может встретиться на прилавках магазинов. Товар произведен индивидуальным предпринимателем Коротковым А.М., зарегистрированном в Ангарске Иркутской области.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что в качестве адреса производства икры указан жилой дом. Таким образом, морской деликатес изготовили в неизвестных условиях.

«Согласно сведениям Единого реестра деклараций о соответствии, отсутствуют сведения об оценке соответствия пищевой продукции (икра зернистая лососевая) обязательным требованиям», — сообщили в ведомстве.

В случае обнаружения такой икры в магазинах, омичам рекомендуют обратиться в региональный Роспотребнадзор.

Ранее жителей Омской области также предупредили об опасной молочке, произведенной предприятием-призраком.

Неизвестные условия: на омских прилавках нашли молочку от предприятия-призрака
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Пищевые продукты#Законодательство#Иркутская область#Еда#Икра#Незаконная продажа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика