Опасный деликатес. Омичей предупредили об икре сомнительного производства

Posted 16 января, 09:08
Published 16 января, 09:08
Modified 16 января, 09:10
Updated 16 января, 09:10
В омском Роспотребнадзоре сообщили об опасной лососевой икре, которая может встретиться на прилавках магазинов. Товар произведен индивидуальным предпринимателем Коротковым А.М., зарегистрированном в Ангарске Иркутской области.
Специалисты Роспотребнадзора установили, что в качестве адреса производства икры указан жилой дом. Таким образом, морской деликатес изготовили в неизвестных условиях.
«Согласно сведениям Единого реестра деклараций о соответствии, отсутствуют сведения об оценке соответствия пищевой продукции (икра зернистая лососевая) обязательным требованиям», — сообщили в ведомстве.
В случае обнаружения такой икры в магазинах, омичам рекомендуют обратиться в региональный Роспотребнадзор.
Ранее жителей Омской области также предупредили об опасной молочке, произведенной предприятием-призраком.