«Опасался за свою жизнь». 61-летний омич отделался штрафом за убийство собаки

Мужчина выстрелил в беспризорную собаку из своего охотничьего ружья. Полученные раны оказались для бездомного животного смертельными. Омич не стал признавать свою вину. В суде он настаивал, что произвел выстрел из опасений за свою жизнь. Собака якобы вела себя агрессивно. Однако подтверждения эта версия не нашла.