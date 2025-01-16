«Опасался за свою жизнь». 61-летний омич отделался штрафом за убийство собаки

Posted 16 января, 09:28
Published 16 января, 09:28
Modified 16 января, 09:32
Updated 16 января, 09:32
В прокуратуре Омской области рассказали о приговоре, вынесенном в отношении 61-летнего мужчины. Его признали виновным в жестоком обращении с животным «в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель». Речь идет о случае, произошедшем 28 января 2023 года на даче омича в СНТ «Энергетик-1».
Мужчина выстрелил в беспризорную собаку из своего охотничьего ружья. Полученные раны оказались для бездомного животного смертельными. Омич не стал признавать свою вину. В суде он настаивал, что произвел выстрел из опасений за свою жизнь. Собака якобы вела себя агрессивно. Однако подтверждения эта версия не нашла.
В итоге судья приговорил омича к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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