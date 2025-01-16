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Posted 16 января, 09:28

Published 16 января, 09:28

Modified 16 января, 09:32

Updated 16 января, 09:32

Убийство произошло в январе 2023 года

«Опасался за свою жизнь». 61-летний омич отделался штрафом за убийство собаки

16 января 2025, 09:28
Фото: Изображение Midjourney. Убийство произошло в январе 2023 года

61-летний омич, убивший бездомную собаку на даче, заплатит небольшой штраф

Мужчина выстрелил в собаку в январе 2023 года. Спустя почти два года ему вынесли приговор за жестокие действия.

В прокуратуре Омской области рассказали о приговоре, вынесенном в отношении 61-летнего мужчины. Его признали виновным в жестоком обращении с животным «в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшем его гибель». Речь идет о случае, произошедшем 28 января 2023 года на даче омича в СНТ «Энергетик-1».

Мужчина выстрелил в беспризорную собаку из своего охотничьего ружья. Полученные раны оказались для бездомного животного смертельными. Омич не стал признавать свою вину. В суде он настаивал, что произвел выстрел из опасений за свою жизнь. Собака якобы вела себя агрессивно. Однако подтверждения эта версия не нашла.

В итоге судья приговорил омича к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Город55 писал о спасении собаки медиками. Они заметили ее на федеральной трассе под самый Новый год.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Убийство#Бездомные собаки#Новости#Жестокое обращение с животными
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