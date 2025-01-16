gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 12:46

Published 16 января, 12:46

Modified 16 января, 13:07

Updated 16 января, 13:07

Омский священник назвал суеверием крещенские купания в проруби

Омский священник назвал суеверием крещенские купания в проруби

16 января 2025, 12:46
Фото: 1MI.
По его словам, традиция купаний стала обрастать суевериями во времена советского союза, когда было сложно попасть в храм.

В преддверии Крещения иерей Виктор Сыромятников рассказ о духовном значении праздника и призвал омичей к осторожности во время купаний. Священник напомнил, что этот праздник в первую очередь церковный, то есть сначала нужно посетить службу, и только потом окунаться в прорубь.

«Сначала — посещение храма, участие в Божественной Литургии, причащение, затем — народные гулянья и празднества», − передает слова руководителя пресс-службы Омской епархии «ОмскРегион».

В советское время, когда в церковь попасть было проблематично, крещенские купания стали обрастать суевериями. Одно из них — купание может очистить человека от грехов.

«Это не так: человек очищается от грехов в Таинствах Покаяния (исповеди) и Причастия Святых Божественных Таин, Тела и Крови Спасителя, что возможно только в храме Божием», − добавил иерей.

Виктор Сыромятников также предупредил, что стоит быть осторожными во время купаний, так как в этом году лед на водоемах может быть недостаточно толстым. Нужно хорошо подумать перед тем, как окунаться в купель, а если все-такие делать это, обязательно прислушиваться к рекомендациям сотрудников МЧС.

Где искупаться на Крещение в Омске и области: список мест и советы перед окунанием
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Крещение#Омская епархия#Священник#Епархия#Крещение Господне#Крещенская вода#Крещенское купание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика