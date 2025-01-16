Омский священник назвал суеверием крещенские купания в проруби

Виктор Сыромятников также предупредил, что стоит быть осторожными во время купаний, так как в этом году лед на водоемах может быть недостаточно толстым. Нужно хорошо подумать перед тем, как окунаться в купель, а если все-такие делать это, обязательно прислушиваться к рекомендациям сотрудников МЧС.