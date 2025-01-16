Омский священник назвал суеверием крещенские купания в проруби

Posted 16 января, 12:46
Published 16 января, 12:46
Modified 16 января, 13:07
Updated 16 января, 13:07
В преддверии Крещения иерей Виктор Сыромятников рассказ о духовном значении праздника и призвал омичей к осторожности во время купаний. Священник напомнил, что этот праздник в первую очередь церковный, то есть сначала нужно посетить службу, и только потом окунаться в прорубь.
«Сначала — посещение храма, участие в Божественной Литургии, причащение, затем — народные гулянья и празднества», − передает слова руководителя пресс-службы Омской епархии «ОмскРегион».
В советское время, когда в церковь попасть было проблематично, крещенские купания стали обрастать суевериями. Одно из них — купание может очистить человека от грехов.
«Это не так: человек очищается от грехов в Таинствах Покаяния (исповеди) и Причастия Святых Божественных Таин, Тела и Крови Спасителя, что возможно только в храме Божием», − добавил иерей.
Виктор Сыромятников также предупредил, что стоит быть осторожными во время купаний, так как в этом году лед на водоемах может быть недостаточно толстым. Нужно хорошо подумать перед тем, как окунаться в купель, а если все-такие делать это, обязательно прислушиваться к рекомендациям сотрудников МЧС.
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