Омский министр Чеченко рассказал, как решили проблему с задержкой зарплат учителям

Posted 16 января, 10:24
Published 16 января, 10:24
Modified 16 января, 10:26
Updated 16 января, 10:26
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко сегодня, 16 января, на пресс-конференции в Доме журналистов прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты бюджетникам. Всему виной стал технический сбой.
«Вчера нестандартная ситуация сложилась при прохождении платежей. Был сбой общероссийский. С чем связан, комментировать не буду. Компетентные органы расскажут причину. Сбой был технический в системе Федерального казначейства. Платежи, заявленные на вчерашний день, долго не проходили. Разные меры предпринимались, специалисты вручную готовы были обрабатывать платежи», — рассказал министр.
Напомним, 15 января, в день перечисления аванса, омские педагоги стали массово сообщать о задержках выплат. Вадим Чеченко отметил, что службы оперативно отработали ситуацию.
«Когда в операционной проходит операция, и происходит нестандартная ситуация, то хирург не собирается и не уходит на обед. Он доводит операцию до конца, это не обсуждается. Финансисты клятву Гиппократа не давали, но понимают, что зарплата должна быть выплачена вовремя», — заключил Вадим Чеченко.