Омский экс-полицейский попал под суд за мошенничество и склонение к взятке

29-летний бывший сотрудник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Омска признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд над мужчиной прошел в Архангельске, где он работал.