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Posted 16 января, 13:30

Published 16 января, 13:30

Modified 16 января, 13:30

Updated 16 января, 13:30

Фото подсудимого

Омский экс-полицейский попал под суд за мошенничество и склонение к взятке

16 января 2025, 13:30
Фото: Ломоносовский районный суд г. Архангельска. Фото подсудимого
Мужчина хотел получить от жены одного из подсудимых крупную сумму, но его поймали сотрудники ФСБ.

29-летний бывший сотрудник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Омска признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд над мужчиной прошел в Архангельске, где он работал.

Известно, что омич предложил супруге подсудимого по делу о наркотиках за 700 000 рублей повлиять на приговор через знакомых судей и прокуроров. Однако деньги похитить он не смог, сразу после сделки мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Экс-правоохранитель признал вину в преступлении. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 50 000 рублей и лишение звания «капитан полиции».

Напомним, что ранее Тарский городской суд освободил главу Знаменского района от штрафа за избиение главы поселения в январе 2023 года. Причина — истек срок давности дела.

Главу поселения в Омской области будут судить из-за аренды бани
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Наркотики#Взятка#Новости#Полицейского задержали за взятку#Наркодилер#Наркосбыт#Взятки#Крупное взяточничество
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