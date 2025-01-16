Омский экс-полицейский попал под суд за мошенничество и склонение к взятке

Posted 16 января, 13:30
Published 16 января, 13:30
Modified 16 января, 13:30
Updated 16 января, 13:30
29-летний бывший сотрудник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Омска признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд над мужчиной прошел в Архангельске, где он работал.
Известно, что омич предложил супруге подсудимого по делу о наркотиках за 700 000 рублей повлиять на приговор через знакомых судей и прокуроров. Однако деньги похитить он не смог, сразу после сделки мужчину задержали сотрудники ФСБ.
Экс-правоохранитель признал вину в преступлении. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 50 000 рублей и лишение звания «капитан полиции».
Напомним, что ранее Тарский городской суд освободил главу Знаменского района от штрафа за избиение главы поселения в январе 2023 года. Причина — истек срок давности дела.