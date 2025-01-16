Омские депутаты согласились отменить предупреждения для владельцев незаконных НТО

Posted 16 января, 06:13
Published 16 января, 06:13
Modified 16 января, 06:15
Updated 16 января, 06:15
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития речь шла в том числе о нестационарных торговых объектах — киосках и павильонах. Город55 уже писал о поступившем в ГС предложении ужесточить наказания для бизнесменов, нелегально устанавливающих свои НТО на муниципальной земле. Эта инициатива получила на рассмотрение депутатов, и возражать против нее никто не стал. Но прозвучали уточняющие вопросы.
«Сколько всего незаконных объектов в Омске?» — спросил депутат Андрей Горбачев.
Выяснилось, что приглашенный на заседание директор департамента контроля городской администрации Марк Рогозин точных цифр не знает: они меняются каждый день. Назвать приблизительные цифры он тоже не смог, так что депутатам не удалось оценить масштабы работы депконтроля.
«149 НТО были признаны незаконными за год, — продолжал Горбачев. — Это, наверное, очень мало. Сколько специалистов занимается данным направлением? Четверо? Раньше специалист 5 протоколов в день выписывал…».
Из слов депутата напрашивался вывод, что основная проблема не в излишней мягкости наказаний, а в том, что искать нарушителей нужно более интенсивно. Тем не менее члены комитета поддержали инициативу, предполагающую, что владельцев нелегальных НТО будут не предупреждать, а сразу штрафовать, причем размер штрафа увеличится примерно в полтора раза.
Теперь ужесточение наказаний обсудят на пленарном заседании городского Совета. Напомним, что в 2024 году в Омске были одобрены похожие изменения в связи с контролем оплаты за проезд в общественном транспорте: тогда тоже были отменены предупреждения и заметно выросли штрафы.