Омские депутаты согласились отменить предупреждения для владельцев незаконных НТО

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития речь шла в том числе о нестационарных торговых объектах — киосках и павильонах. Город55 уже писал о поступившем в ГС предложении ужесточить наказания для бизнесменов, нелегально устанавливающих свои НТО на муниципальной земле. Эта инициатива получила на рассмотрение депутатов, и возражать против нее никто не стал. Но прозвучали уточняющие вопросы.