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Posted 16 января, 06:13

Published 16 января, 06:13

Modified 16 января, 06:15

Updated 16 января, 06:15

Омские депутаты согласились увеличить штрафы за незаконные киоски

Омские депутаты согласились отменить предупреждения для владельцев незаконных НТО

16 января 2025, 06:13
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты согласились увеличить штрафы за незаконные киоски

Теперь инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании городского Совета.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам экономического развития речь шла в том числе о нестационарных торговых объектах — киосках и павильонах. Город55 уже писал о поступившем в ГС предложении ужесточить наказания для бизнесменов, нелегально устанавливающих свои НТО на муниципальной земле. Эта инициатива получила на рассмотрение депутатов, и возражать против нее никто не стал. Но прозвучали уточняющие вопросы.

«Сколько всего незаконных объектов в Омске?» — спросил депутат Андрей Горбачев.

Выяснилось, что приглашенный на заседание директор департамента контроля городской администрации Марк Рогозин точных цифр не знает: они меняются каждый день. Назвать приблизительные цифры он тоже не смог, так что депутатам не удалось оценить масштабы работы депконтроля.

«149 НТО были признаны незаконными за год, — продолжал Горбачев. — Это, наверное, очень мало. Сколько специалистов занимается данным направлением? Четверо? Раньше специалист 5 протоколов в день выписывал…».

Из слов депутата напрашивался вывод, что основная проблема не в излишней мягкости наказаний, а в том, что искать нарушителей нужно более интенсивно. Тем не менее члены комитета поддержали инициативу, предполагающую, что владельцев нелегальных НТО будут не предупреждать, а сразу штрафовать, причем размер штрафа увеличится примерно в полтора раза.

Теперь ужесточение наказаний обсудят на пленарном заседании городского Совета. Напомним, что в 2024 году в Омске были одобрены похожие изменения в связи с контролем оплаты за проезд в общественном транспорте: тогда тоже были отменены предупреждения и заметно выросли штрафы.

В Омске предложили увеличить штрафы за незаконные киоски
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#НТО#Депконтроль
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