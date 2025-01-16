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Posted 16 января, 05:32

Published 16 января, 05:32

Modified 16 января, 05:34

Updated 16 января, 05:34

Омские депутаты решили добиваться права сносить аварийные памятники культуры

Омские депутаты хотят сносить аварийные памятники культуры

16 января 2025, 05:32
Фото: gorod55.ru.

Омские депутаты решили добиваться права сносить аварийные памятники культуры

Планируется направить соответствующую просьбу в Законодательное собрание Омской области.

В Омском городском Совете сегодня, 16 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с многоквартирными домами, которые признаны памятниками культуры, но при этом находятся в аварийном состоянии: депутаты хотят добиться для муниципадитета права сносить их при наличии соответствующего экспертного заключения.

«Речь идет о случаях, когда объект признан аварийным и есть заключение минкульта, что его фактически нет, а формально он есть, — уточнил глава комитета Алексей Провозин. — Мы попросим Законодательное собрание обратиться в Государственную думу с просьбой о внесении изменений в федеральное законодательство, чтобы мы могли этим объектом распоряжаться».

Никто из депутатов возражать не стал. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

Отметим: еще в декабре 2022 года городская администрация направила депутату Госдумы Оксане Фадиной проект поправок к федеральному законодательству, предполагающих возможность отчуждать аварийные объекты и передавать их в собственность. Было предложено и наделить муниципалитет правом сносить памятники культуры, находящиеся в аварийном состоянии. На данный момент снос запрещен, а найти покупателя или арендатора в таких случаях практически невозможно.

В Омске предложили сносить аварийные памятники культуры по итогам экспертизы
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аварийные дома#Новости#Горсовет#Алексей Провозин#Памятники культуры
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