Омские депутаты хотят сносить аварийные памятники культуры

Posted 16 января, 05:32
Published 16 января, 05:32
Modified 16 января, 05:34
Updated 16 января, 05:34
В Омском городском Совете сегодня, 16 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с многоквартирными домами, которые признаны памятниками культуры, но при этом находятся в аварийном состоянии: депутаты хотят добиться для муниципадитета права сносить их при наличии соответствующего экспертного заключения.
«Речь идет о случаях, когда объект признан аварийным и есть заключение минкульта, что его фактически нет, а формально он есть, — уточнил глава комитета Алексей Провозин. — Мы попросим Законодательное собрание обратиться в Государственную думу с просьбой о внесении изменений в федеральное законодательство, чтобы мы могли этим объектом распоряжаться».
Никто из депутатов возражать не стал. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.
Отметим: еще в декабре 2022 года городская администрация направила депутату Госдумы Оксане Фадиной проект поправок к федеральному законодательству, предполагающих возможность отчуждать аварийные объекты и передавать их в собственность. Было предложено и наделить муниципалитет правом сносить памятники культуры, находящиеся в аварийном состоянии. На данный момент снос запрещен, а найти покупателя или арендатора в таких случаях практически невозможно.