Омские депутаты хотят сносить аварийные памятники культуры

В Омском городском Совете сегодня, 16 января, прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Один из пунктов повестки был связан с многоквартирными домами, которые признаны памятниками культуры, но при этом находятся в аварийном состоянии: депутаты хотят добиться для муниципадитета права сносить их при наличии соответствующего экспертного заключения.