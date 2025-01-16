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Posted 16 января, 07:53

Published 16 января, 07:53

Modified 16 января, 08:27

Updated 16 января, 08:27

Омичи стали в два раза чаще скупать запчасти для китайских машин

Омичи стали в два раза чаще скупать запчасти для китайских машин

16 января 2025, 07:53
Фото: 1MI.
Специалисты Авито проанализировали динамику продаж автомобильных запчастей разных марок во втором полугодии 2024 года.

Омичи продолжают активно покупать автокомпоненты для китайских автомобилей, однако лидером по объему продаж остается Toyota. Как рассказали Городу55 эксперты Авито, во втором полугодии 2024 года жители региона стали в два раза чаще покупать запчасти для Haval.

По данным аналитиков, также лидерами стали: АвтоВаз с ростом продаж на 33%, KIA — на 27%, Hyundai — на 27% и Chery — на 24% чаще.

«На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной — продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%», сообщил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.

Самую крупную долю продаж в категории запчастей на Авито традиционно занимают кузовные детали. К ним относятся зеркала, бампера, капоты и прочее, на эту категорию пришлось 27% продаж. Средняя их стоимость за год составила 5 тысяч рублей. Чаще всего за последние полгода покупали детали от корейских производителей.

Также пользуются популярностью двигатели и запчасти для них (12%) и электрооборудование (11%).

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#Ольга Скворцова#Транспорт#Омск#Тойота#Продажи#Электрооборудование#Авито#Автозапчасти#Китайские автомобили
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