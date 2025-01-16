Омичи стали в два раза чаще скупать запчасти для китайских машин

Самую крупную долю продаж в категории запчастей на Авито традиционно занимают кузовные детали. К ним относятся зеркала, бампера, капоты и прочее, на эту категорию пришлось 27% продаж. Средняя их стоимость за год составила 5 тысяч рублей. Чаще всего за последние полгода покупали детали от корейских производителей.