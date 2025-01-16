Омичи стали в два раза чаще скупать запчасти для китайских машин

Posted 16 января, 07:53
Published 16 января, 07:53
Modified 16 января, 08:27
Updated 16 января, 08:27
Омичи продолжают активно покупать автокомпоненты для китайских автомобилей, однако лидером по объему продаж остается Toyota. Как рассказали Городу55 эксперты Авито, во втором полугодии 2024 года жители региона стали в два раза чаще покупать запчасти для Haval.
По данным аналитиков, также лидерами стали: АвтоВаз с ростом продаж на 33%, KIA — на 27%, Hyundai — на 27% и Chery — на 24% чаще.
«На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной — продажи компонентов для популярных марок китайских авто выросли на 94%», сообщил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.
Самую крупную долю продаж в категории запчастей на Авито традиционно занимают кузовные детали. К ним относятся зеркала, бампера, капоты и прочее, на эту категорию пришлось 27% продаж. Средняя их стоимость за год составила 5 тысяч рублей. Чаще всего за последние полгода покупали детали от корейских производителей.
Также пользуются популярностью двигатели и запчасти для них (12%) и электрооборудование (11%).