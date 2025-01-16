Нужно ли считать калории детям? Разбираемся с педиатром

В наш стремительный век, когда времени порой не хватает даже на самое необходимое, подсчет калорий в питании ребенка точно не стоит на первом месте. Но доктора бьют тревогу, потому что проблема детского ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем каждый год набирает актуальность.

Итак, зачем считать калории? Снижение или набор веса: если нужно похудеть, то поможет дефицит калорий, для поддержки текущего веса нужно выдерживать установленную калорийность питания, для набора веса — калорийность питания следует увеличить. Осведомленность о качестве пищи: подсчет калорий в том или ином блюде поможет разобраться в его составе, выбрать пищу с низкой или высокой калорийностью, и обеспечить себе и ребенку рациональное питание. Контроль порций: подсчет калорий покажет, сколько на самом деле съедает человек и станет понятно: нужно уменьшать, увеличивать порции или оставить их на текущем уровне. Сегодня вместе с детским эндокринологом Еленой Викторовной Литт разбираемся, сколько калорий в день необходимо детям. «Во-первых, важно, чтобы питание у ребенка было по режиму: для детей самым приемлемым вариантом является 4-х или 5-ти разовое питание. Детям младшего школьного возраста, от 7 до 10 лет требуется 2400 ккал в сутки, детям в возрасте 11–13 лет нужно уже 2850 ккал в сутки, подросткам от 14 до17 лет необходимо 3150 ккал», — говорит Елена Викторовна. При этом доктор предупреждает, что указаны усредненные нормы калорий для ребенка. Более точные подсчеты должны вестись индивидуально, желательно перед этим проконсультироваться с врачом, так как учитывается рост, вес, активность каждого отдельно взятого ребенка. Достаточной калорийности детского питания можно достигнуть за счет включения в детский рацион нужного количества белков, жиров, углеводов (БЖУ). «Белок детям нужен для роста и развития. Удовлетворить потребность в белке можно за счет молока и молочных продуктов, мяса, рыбы, яиц, бобовых, крупяных и макаронных изделий. В общем соотношении БЖУ, норма белка — 60% от всего суточного рациона», — уточняет Елена Викторовна. Жиры нужны детскому организму для того, чтобы «строить» нервную ткань и питать ткани мозга. Для насыщения организма жирами нужно использовать в пище сливочное и растительное масло. «Углеводы также очень важны в детском питании. Это могут быть как легкоусвояемые углеводы, например, мед или варенье, так и крахмал, который содержится в хлебе, хлебобулочных изделиях, а также в крупах. На один г белка в детском рационе должен приходиться 1 грамм жира и 4 грамма углеводов», — говорит Елена Викторовна.