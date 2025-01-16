Неудачный тендер: в Омске никто не захотел проектировать новую развязку у метромоста

Posted 16 января, 05:12
Published 16 января, 05:12
Modified 16 января, 05:37
Updated 16 января, 05:37
В Омске планировалось строительство развязки в районе улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. Для этого необходимо было разработать проектную документацию и провести ряд изыскательских работ.
Администрация города Омска объявила конкурс, предложив подрядчикам максимальную сумму контракта в 3,98 миллиона рублей. Извещение об этом размещали на сайте госзакупок в конце декабря 2024 года. Однако, несмотря на достаточно долгий срок подачи заявок, ни одна компания не захотела участвовать в конкурсе.
В связи с этим закупка признана несостоявшейся. Планировалось, что работы начнутся в течение трех рабочих дней после заключения контракта, а завершение должно было состояться 24 сентября 2025 года.
Проект включал в себя несколько важных аспектов, таких как устройство пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек, расширение дороги в районе улицы Булатова, установку остановок общественного транспорта, наружное освещение, ливневую канализацию, дорожные ограждения и знаки, а также мероприятия по шумозащите и озеленению. Все детали, включая количество и характеристики элементов, должны были уточняться в процессе проектирования.
Напомним, ранее Город55 писал, что эксперты высказали неоднозначное мнение насчет строительства новой развязки у метромоста. Также стало известно, какие ключевые дороги Омска обновят в этом году.