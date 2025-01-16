Неудачный тендер: в Омске никто не захотел проектировать новую развязку у метромоста

Проект включал в себя несколько важных аспектов, таких как устройство пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек, расширение дороги в районе улицы Булатова, установку остановок общественного транспорта, наружное освещение, ливневую канализацию, дорожные ограждения и знаки, а также мероприятия по шумозащите и озеленению. Все детали, включая количество и характеристики элементов, должны были уточняться в процессе проектирования.