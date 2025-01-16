Нет требований: в омском Роспотребнадзоре рассказали, что не проверяют базы отдыха

Posted 16 января, 10:42
Published 16 января, 10:42
Modified 16 января, 11:27
Updated 16 января, 11:27
В конце 2024 года одна из расположенных в Омской области баз отдыха, «Сказка», оказалась в эпицентре скандала: у 27 ее посетителей были найдены признаки пищевого отравления. После этого ресторан в «Сказке» закрыли на 2 месяца. Город55 решил выяснить, как обстоят дела на других базах отдыха в регионе, и направил в местное отделение Роспотребнадзора запрос о том, в каких учреждениях этого типа проводились проверки в прошедшем году.
Из полученного ответа следует, что проверок не было и быть не могло: базы отдыха просто не фигурируют в законодательстве на эту тему.
«В перечне нормативных правовых актах (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка которых осуществляется в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательные требования к базам отдыха», — говорится в официальном письме за подписью руководителя управления Александра Никитина.
Ниже в ответе уточняется:
«В связи с тем, что в нормативно-правовых актах санитарного законодательства отсутствуют обязательные требования к деятельности баз отдыха, Управлением в 2024 г. проверки по данному виду деятельности не проводились».
При этом авторы письма уточняют: Роспотребнадзор имеет право контролировать соблюдение требований «к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, жилым помещениям, содержанию общественных помещений, а также деятельность по оказанию услуг общественного питания». Означает ли это, что отдельные аспекты деятельности баз отдыха все же могут и должны подвергаться проверкам, в ответе ведомства не уточняется.