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Posted 16 января, 10:42

Published 16 января, 10:42

Modified 16 января, 11:27

Updated 16 января, 11:27

В омском Роспотребнадзоре рассказали, что не могут проверять базы отдыха

Нет требований: в омском Роспотребнадзоре рассказали, что не проверяют базы отдыха

16 января 2025, 10:42

В омском Роспотребнадзоре рассказали, что не могут проверять базы отдыха

В пресс-службе ведомства уточнили, что в санитарном законодательстве такие объекты не фигурируют.

В конце 2024 года одна из расположенных в Омской области баз отдыха, «Сказка», оказалась в эпицентре скандала: у 27 ее посетителей были найдены признаки пищевого отравления. После этого ресторан в «Сказке» закрыли на 2 месяца. Город55 решил выяснить, как обстоят дела на других базах отдыха в регионе, и направил в местное отделение Роспотребнадзора запрос о том, в каких учреждениях этого типа проводились проверки в прошедшем году.

Из полученного ответа следует, что проверок не было и быть не могло: базы отдыха просто не фигурируют в законодательстве на эту тему.

«В перечне нормативных правовых актах (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка которых осуществляется в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательные требования к базам отдыха», — говорится в официальном письме за подписью руководителя управления Александра Никитина.

Ниже в ответе уточняется:

«В связи с тем, что в нормативно-правовых актах санитарного законодательства отсутствуют обязательные требования к деятельности баз отдыха, Управлением в 2024 г. проверки по данному виду деятельности не проводились».

При этом авторы письма уточняют: Роспотребнадзор имеет право контролировать соблюдение требований «к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, жилым помещениям, содержанию общественных помещений, а также деятельность по оказанию услуг общественного питания». Означает ли это, что отдельные аспекты деятельности баз отдыха все же могут и должны подвергаться проверкам, в ответе ведомства не уточняется.

Напомним: в ресторане ООО «Лада» на территории «Сказки» Роспотребнадзор обнаружил фальсификацию продуктов и бактерии кишечной палочки. Представители базы отдыха в ответ заявили о преувеличениях и о своей готовности подать иск о клевете.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Роспотребнадзор#Новости#Александр Никитин#База отдыха "Сказка"
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