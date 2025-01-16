Нет требований: в омском Роспотребнадзоре рассказали, что не проверяют базы отдыха

В конце 2024 года одна из расположенных в Омской области баз отдыха, «Сказка», оказалась в эпицентре скандала: у 27 ее посетителей были найдены признаки пищевого отравления. После этого ресторан в «Сказке» закрыли на 2 месяца. Город55 решил выяснить, как обстоят дела на других базах отдыха в регионе, и направил в местное отделение Роспотребнадзора запрос о том, в каких учреждениях этого типа проводились проверки в прошедшем году.