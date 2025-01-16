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Posted 16 января, 02:52

Published 16 января, 02:52

Modified 16 января, 08:36

Updated 16 января, 08:36

Продукция от предприятия-призрака стала угрозой для омичей

Неизвестные условия: на омских прилавках нашли молочку от предприятия-призрака

16 января 2025, 02:52
Фото: 1MI. Продукция от предприятия-призрака стала угрозой для омичей

Омичей предупредили об опасной молочке, произведенной предприятием-призраком

При обнаружении опасной находки горожан просят обратиться в Роспотребнадзор.

Омский Роспотребнадзор сообщает, что на потребительском рынке выявлена молочная продукция, выпускаемая «предприятием-призраком» ООО «Гринмилк». По документам компания зарегистрирована в Рязани. Однако на деле ее деятельность вызывает серьезные вопросы.

Согласно данным Росаккредитации, декларации о соответствии на продукцию этого предприятия утратили свою юридическую силу 29 ноября прошлого года. Это означает, что продукция, производимая ООО «Гринмилк», не отвечает установленным стандартам качества и безопасности. Более того, производство ведется в неизвестных условиях и неизвестными лицами, что делает такую продукцию потенциально опасной для здоровья потребителей.

Отметим, что опасная продукция может мимикрировать под продукцию бренда с похожим названием — Green milk, производимую в Челябинске.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о предприятии-призраке, которое производило популярный новогодний продукт.

Икра от предприятия-призрака: омичей предупредили об опасном продукте на прилавках
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#Диана Рязанцева#Омск#Роспотребнадзор#Безопасность#Молочная продукция#Незаконная продажа#Качество продукции
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