Неизвестные условия: на омских прилавках нашли молочку от предприятия-призрака

Posted 16 января, 02:52
Published 16 января, 02:52
Modified 16 января, 08:36
Updated 16 января, 08:36
Омский Роспотребнадзор сообщает, что на потребительском рынке выявлена молочная продукция, выпускаемая «предприятием-призраком» ООО «Гринмилк». По документам компания зарегистрирована в Рязани. Однако на деле ее деятельность вызывает серьезные вопросы.
Согласно данным Росаккредитации, декларации о соответствии на продукцию этого предприятия утратили свою юридическую силу 29 ноября прошлого года. Это означает, что продукция, производимая ООО «Гринмилк», не отвечает установленным стандартам качества и безопасности. Более того, производство ведется в неизвестных условиях и неизвестными лицами, что делает такую продукцию потенциально опасной для здоровья потребителей.
Отметим, что опасная продукция может мимикрировать под продукцию бренда с похожим названием — Green milk, производимую в Челябинске.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о предприятии-призраке, которое производило популярный новогодний продукт.