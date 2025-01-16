Неизвестные условия: на омских прилавках нашли молочку от предприятия-призрака

Согласно данным Росаккредитации, декларации о соответствии на продукцию этого предприятия утратили свою юридическую силу 29 ноября прошлого года. Это означает, что продукция, производимая ООО «Гринмилк», не отвечает установленным стандартам качества и безопасности. Более того, производство ведется в неизвестных условиях и неизвестными лицами, что делает такую продукцию потенциально опасной для здоровья потребителей.